Mehr als zuversichtlich: Kommt Plötzlich Prinzessin 3 schon bald?

2024 kündigte Anne Hathaway einen dritten Teil von "Plötzlich Prinzessin" an - doch seitdem ist nicht viel passiert. Dies könnte sich nun bald ändern. Die Produzentin der ersten beiden Teile zeigte sich "fest entschlossen, das Projekt zu verwirklichen".

Kürzlich ist Anne Hathaway (43) nach zwanzig Jahren mit dem zweiten Teil von "Der Teufel trägt Prada" zurückgekehrt. Nun rückt das Comeback eines ihrer anderen Kultfilme aus den Nullerjahren näher. Gegenüber dem Magazin "People" hat die Produzentin Debra Martin Chase (69) ein Update zu "Plötzlich Prinzessin 3" gegeben. Im Herbst 2024 hatte Anne Hathaway via Instagram angekündigt, dass nach 20 Jahren Pause ein dritter Teil der Komödienreihe kommen soll. Passiert ist danach aber nichts Zählbares.

"Wir bewegen uns in diese Richtung" "Wir sind mehr als zuversichtlich", sagte Debra Martin Chase jetzt über einen baldigen Start des Drehs von "Plötzlich Prinzessin 3". "Wir bewegen uns in diese Richtung. Wir haben bereits viel Vorarbeit geleistet," fügte sie gegenüber "People" an.

Die Dreharbeiten sollten laut der Produzentin, die bereits für die ersten beiden Teile verantwortlich zeichnete, in diesem Jahr beginnen. Doch obwohl daraus nichts wurde, verspricht sie, dass Part drei bald kommt.

"Wir sind fest entschlossen, das Projekt zu verwirklichen", sagte Debra Martin Chase. Sie und ihr Team freuen sich, "dass die Leute so begeistert sind" über den Film. "Jedes Mal, wenn etwas passiert und wir einen weiteren Schritt vorankommen, denken wir: 'Juhu, okay, weiter so!'", so die Produzentin.

Pläne für "Plötzlich Prinzessin 3" seit zehn Jahren

Schon 2016 gab es konkrete Pläne zu "Plötzlich Prinzessin 3". Doch im selben Jahr starb Garry Marshall (1934-2016), der Regisseur der ersten beiden Filme. Über die Jahre haben die Stars immer wieder ihr Interesse an einer Fortsetzung artikuliert, allen voran Anne Hathaway. Der erste Teil bescherte ihr schließlich den Durchbruch.

2001 verkörperte Anne Hathaway erstmals die junge Mia, die sich als Prinzessin des (fiktiven) Königreichs Genovien entpuppt. 2004 folgte "Plötzlich Prinzessin 2". Am Ende der Fortsetzung wird Mia zur Königin gekrönt. Im dritten Teil soll sich nun zeigen, wie sie sich als Regentin schlägt.