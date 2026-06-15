Mehr als zuversichtlich: Kommt Plötzlich Prinzessin 3 schon bald?

2024 kündigte Anne Hathaway einen dritten Teil von "Plötzlich Prinzessin" an - doch seitdem ist nicht viel passiert. Dies könnte sich nun bald ändern. Die Produzentin der ersten beiden Teile zeigte sich "fest entschlossen, das Projekt zu verwirklichen".
Kürzlich ist Anne Hathaway (43) nach zwanzig Jahren mit dem zweiten Teil von "Der Teufel trägt Prada" zurückgekehrt. Nun rückt das Comeback eines ihrer anderen Kultfilme aus den Nullerjahren näher. Gegenüber dem Magazin "People" hat die Produzentin Debra Martin Chase (69) ein Update zu "Plötzlich Prinzessin 3" gegeben. Im Herbst 2024 hatte Anne Hathaway via Instagram angekündigt, dass nach 20 Jahren Pause ein dritter Teil der Komödienreihe kommen soll. Passiert ist danach aber nichts Zählbares.