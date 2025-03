Mehr als zehn Millionen Zuschauer: Fußball hängt Tatort ab: Spitzenquote für DFB-Team

1 Karim Adeyemi kämpft gegen den Italiener Alessandro Bastoni um den Ball. Den Deutschen reichte nach dem Sieg im Hinspiel ein 3:3-Remis, um ins Final-Four-Turnier zu kommen. Foto: Action Press/IPA Sport/Scott Coleman

Die DFB-Elf ist nach einem torreichen Rückspiel ins Halbfinale der Nations League eingezogen und sorgte auch beim übertragenden Sender RTL für großen Jubel. Denn die Partie in Dortmund gegen Italien wurde am Sonntagabend zum Quotensieger - und hängte sogar den sonst so erfolgreichen "Tatort" ab.











Meistens ist der "Tatort" im Ersten zuverlässiger Quotensieger am Sonntagabend. Doch das Nations-League-Rückspiel zwischen Deutschland und Italien hat am 23. März die beliebte Krimireihe zur Primetime in den Schatten gestellt.