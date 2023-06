Was macht die Winzer um Besigheim so erfolgreich?

1 Vielfach ausgezeichnet: Kellermeister Sebastian Häußer, Joachim Kölz und Hans-Georg Schiller (von links) sind stolz auf die Erfolge der Felsengartenkellerei. Foto: Simon Granville

Trollinger und Lemberger gehen immer noch. Die Felsengartenkellerei Besigheim wird inzwischen aber auch für andere Tropfen ausgezeichnet. Was ist das Erfolgsgeheimnis?









Beim Schwaben selbst waren die Weine aus Württemberg schon immer beliebt. „Unser Sach’, das trinken wir aber selber!“ Das sei ein Spruch gewesen, den er schon aus seinem Elternhaus mitgenommen habe, sagt Joachim Kölz, der Vorstandsvorsitzende der Felsengartenkellerei Besigheim (Kreis Ludwigsburg). Andere Weinregionen in Deutschland wie etwa die Pfalz oder Rheinhessen hätten das Potenzial, ihre Weine auch in anderen Regionen verkaufen zu können, viel früher entdeckt. In der Außenwirkung standen die Württemberger – die Badener nach Ansicht Kölz’ ebenfalls – über Jahrzehnte hintenan.