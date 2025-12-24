Mariah Carey oder Wham! dominieren zur Weihnachtszeit das Radio. Doch auch Deutschland hat einiges zu bieten - und zwar nicht nur "Stille Nacht" und "O Tannenbaum". Von der Weihnachtsbäckerei bis zu Sarah Connor: Diese Hits von deutschen Stars rocken unterm Christbaum.

"All I Want for Christmas Is You", "Last Christmas" oder "Driving Home for Christmas" - wenn es um Weihnachtshits geht, dominieren internationale Künstler die Playlists. Deutschland hingegen ist eher für die traditionellen Klassiker bekannt: "Stille Nacht", "O du fröhliche" oder "O Tannenbaum" erklingen seit Generationen in den Wohnzimmern. Doch abseits von Kirchenliedern und Schlager-Weihnacht gibt es auch hierzulande moderne Hits, die es Jahr für Jahr in die Charts schaffen.

"In der Weihnachtsbäckerei" Der wohl bekannteste deutsche Weihnachtshit stammt von Rolf Zuckowski. 1987 stellte der Hamburger Liedermacher "In der Weihnachtsbäckerei" erstmals bei "Wetten, dass..?" vor - entstanden war das Lied auf einer Autofahrt zwischen dem Ruhrgebiet und seiner Heimatstadt. Was Whams "Last Christmas" im Radio ist, wurde Zuckowskis Ohrwurm in deutschen Kitas, Schulen und Kinderzimmern. Aktuell steht der Song auch wieder auf Platz 20 der deutschen Singlecharts.

Dabei ist der 78-Jährige selbst der Meinung, dass sein größter Hit gar kein Weihnachtslied ist. "Man sagt mir oft, 'In der Weihnachtsbäckerei' sei mein schönstes Weihnachtslied. Ich kann diesem Kompliment leider nicht so recht zustimmen", erklärte Zuckowski kürzlich in einem Instagram-Video. "Für mich ist es ein adventliches Bäckerlied." Langweilig geworden ist dem Komponisten sein Klassiker dennoch nie. "Sie ist ja auch wirklich so ein Volkslied geworden", sagte er laut "Welt". "Wer hat schon das Glück, ein Volkslied zu schreiben?"

"Christmas in My Heart" und "The Best Side of Life"

Auch deutsche Künstler können englischsprachige Weihnachtshits liefern - das bewies Sarah Connor mit ihrem Album "Christmas in My Heart" aus dem Jahr 2005. Die Titelsingle, eine gefühlvolle R&B-Ballade über Trennungsschmerz, schaffte es auf Platz vier der deutschen Charts und wurde mit Gold ausgezeichnet. Den männlichen Begleitgesang steuerte Dwight Stewart von der Gruppe Naturally 7 bei.

Ein Jahr später folgte die zweite Auskopplung "The Best Side of Life", die ebenfalls Platz vier erreichte. Der Song schaffte es sogar in die Coca-Cola-Weihnachtswerbung und löste dort Melanie Thorntons "Wonderful Dream" ab. Beide Songs kehren seither zuverlässig in der Weihnachtszeit in die Charts zurück - aktuell liegt das Lied wieder auf Platz 38.

"Christmas in This Room"

Auch aktuell sorgen die deutschen Stars immer wieder für Weihnachts-Nachschub: Für Aufsehen sorgte in diesem Jahr Vanessa Mai. Die Schlagersängerin, die bislang vorwiegend auf Deutsch sang, wagte mit "Christmas in This Room" den Sprung ins Englische. Anfang November änderte sie auf Instagram sogar ihren Namen in "Vanessa Dezember" - eine Aktion, die für reichlich Medienecho sorgte. "Es gibt doch nichts Besseres, als sich einmal wie Mariah Carey zu fühlen", so Mai zur "Bild"-Zeitung. Der Song über Zweisamkeit an Weihnachten stieg auch in die Charts ein und liegt aktuell auf Platz 26. Beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" in der ARD präsentierte sie ihren Hit erstmals im TV.

"Bin heute Abend bei dir"

Auch der viel zu früh verstorbene Roger Cicero hinterließ einen Weihnachtshit. "Bin heute Abend bei dir" erschien 2007 auf seinem Album "Beziehungsweise". Den Text zu den Cicero-typischen Jazz-Klängen mit Big Band kann jeder nachvollziehen: Last-Minute-Panik vor dem Fest, kein Geschenk in Sicht. Die Lösung? "Hab' kein Parfüm mit, keine Seife, ich trage 'ne rote Schleife, denn ich bin heute dein Geschenk." 2021, fünf Jahre nach Ciceros Tod, veröffentlichte Sony Music auch eine englische Version des Songs unter dem Titel "My Christmas Present For You".

"Weihnachten mit dir"

Wincent Weiss lieferte 2023 gleich ein ganzes Album mit eigenen Weihnachtssongs. "Wincents Weisse Weihnachten" landete auf Platz eins der deutschen Charts und gehört damit zu den erfolgreichsten deutschen Weihnachtsalben überhaupt. Der erfolgreichste Song daraus, "Weihnachten mit dir", schaffte es auf Platz 25 der Singlecharts. Darin geht es um den größten Weihnachtswunsch, abseits allem Materiellen: Ein Fest mit der Liebsten. "Ich fand, dass Weihnachtsmusik in Deutsch entweder Kindermusik oder sehr kirchliche, religiöse Musik ist, und diese familienfreundliche Popmusik gab es auf Deutsch noch nicht so wirklich", erklärte Weiss im Interview mit "Ticketmaster".

"Weihnachtssong"

Sogar für Rap-Fans gibt es etwas Weihnachtliches: Sidos "Weihnachtssong" hat sich längst zum Dezember-Klassiker entwickelt. Erstmals erschien der Track 2003 auf dem Labelsampler "Aggro Ansage Nr. 3" und gab dem damals 23-jährigen Berliner einen echten Karrierepush. Die Melodie erinnert an "Jingle Bells", der Inhalt allerdings weniger: Sido rappt als Weihnachtsmann mit krimineller Energie und Drogenproblem. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ließ den Song trotzdem als unbedenklich durchgehen.

Ab 2006 wurde der Track jedes Jahr im Dezember erneut als Single veröffentlicht. Die Erstauflage erreichte Platz 34 der deutschen Charts. Das Musikvideo von 2010, in dem auch der damalige Labelkollege Bushido auftaucht, wurde auf YouTube mittlerweile über 16 Millionen Mal abgerufen.