Mariah Carey oder Wham! dominieren zur Weihnachtszeit das Radio. Doch auch Deutschland hat einiges zu bieten - und zwar nicht nur "Stille Nacht" und "O Tannenbaum". Von der Weihnachtsbäckerei bis zu Sarah Connor: Diese Hits von deutschen Stars rocken unterm Christbaum.
"All I Want for Christmas Is You", "Last Christmas" oder "Driving Home for Christmas" - wenn es um Weihnachtshits geht, dominieren internationale Künstler die Playlists. Deutschland hingegen ist eher für die traditionellen Klassiker bekannt: "Stille Nacht", "O du fröhliche" oder "O Tannenbaum" erklingen seit Generationen in den Wohnzimmern. Doch abseits von Kirchenliedern und Schlager-Weihnacht gibt es auch hierzulande moderne Hits, die es Jahr für Jahr in die Charts schaffen.