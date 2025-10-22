Jogginghosen galten lange als No-Go außerhalb der eigenen vier Wände. Doch pünktlich zur kühleren Jahreszeit erleben Sweatpants ihr Comeback - und beweisen, dass sich Bequemlichkeit und Stil keineswegs ausschließen.

Lange galt sie als reines Loungewear-Piece, mittlerweile ist sie fester Bestandteil der Alltagsgarderobe: die Jogginghose. In diesem Herbst wird klar, warum sie nicht mehr nur auf die Couch gehört. Mit einem cleveren Styling passt sie zu jedem Anlass. Ihre Gemütlichkeit behält sie bei, doch nach außen zeigt sie sich stilvoll, modern und vielseitig.

Elegant durch den Tag Jogginghosen sind längst nicht mehr nur für sportliche Looks reserviert. Im Gegenteil: Mit einer gestreiften Hemdbluse und Heels verwandeln sie sich in eine elegante Kombination. Wichtig ist dabei das Zusammenspiel von Materialien. Eine Jogginghose aus Jersey wirkt hochwertiger als ein Sweatmodell. Ein Wollmantel rundet das Outfit ab, dazu passt eine Baguette Bag. Der Schmuck sollte dezent ausfallen, Tennisarmbänder und Ohrstecker sind die beste Wahl.

Sweatpants und Spitzenbluse? Ja, das geht!

Sweatpants lassen sich auch überraschend feminin interpretieren. Modelle in Pastell- oder Neutraltönen bilden die Basis für zarte, verspielte Looks. Blusen aus Spitze oder mit Puffärmeln, Feinstrickpullover und Longsleeves mit Trompetenärmeln bringen Leichtigkeit ins Spiel. Dabei ist die Passform entscheidend: Ein engeres Oberteil balanciert die weit geschnittene Hose aus und betont die Taille. Accessoires wie große Creolen, eine hochwertige Lederhandtasche und Ballerinas oder Mary Janes ergänzen die Kombination.

Jogginganzug mit Style

Auch ein Jogginganzug lässt sich für den Alltag stylen. Mit Flare Pants wirkt er besonders trendy. Auf Grau sollte verzichtet werden, besser funktionieren Braun, Karamell oder Olivgrün. Stiefeletten mit Cow- oder Snake-Print passen ebenso gut dazu wie Mules oder Stilettos. Ein Shopper, eine weite Jeans- oder Bomberjacke und schlichte Layering-Ketten runden den Look ab.