Jogginghosen galten lange als No-Go außerhalb der eigenen vier Wände. Doch pünktlich zur kühleren Jahreszeit erleben Sweatpants ihr Comeback - und beweisen, dass sich Bequemlichkeit und Stil keineswegs ausschließen.
Lange galt sie als reines Loungewear-Piece, mittlerweile ist sie fester Bestandteil der Alltagsgarderobe: die Jogginghose. In diesem Herbst wird klar, warum sie nicht mehr nur auf die Couch gehört. Mit einem cleveren Styling passt sie zu jedem Anlass. Ihre Gemütlichkeit behält sie bei, doch nach außen zeigt sie sich stilvoll, modern und vielseitig.