Osteuropas Küche kann viel mehr als deftige Fleischgerichte. Im Kochbuch "Kapusta" stehen Kohl, Rote Bete, Kartoffeln, Karotten und Pilze im Mittelpunkt. Hier gibt es drei Rezepte - vom Weißkohlauflauf bis zu polnischen Pierogi.
Wer an die Küche Osteuropas denkt, hat oft schwere Fleischgerichte im Kopf - doch die wahre Seele der kulinarischen Region liegt in der Erde. In ihrem Kochbuch "Kapusta" bricht Alissa Timoshkina mit alten Klischees und führt und abseits der bekannten Pfade direkt in den Gemüsegarten des Ostens.