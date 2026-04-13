Mehr als nur berühmte Namen: Diese Straßen sollte man mal gesehen haben

Von historischen Prachtboulevards bis zu versteckten Gassen am Meer: Diese Straßen der Welt sind mehr als nur Wege. Sie erzählen Geschichten, prägen Städte und machen jede Reise unvergesslich.
Die berühmtesten Straßen der Welt sind nicht immer unbedingt die besten Umgebungen oder die schönsten Reiseziele. Stattdessen sind es oft ganz andere Wege, die wirklich im Gedächtnis bleiben, nämlich Orte voller Geschichte, Atmosphäre und Leben. Diese Straßen sind mehr als nur Verkehrswege; sie funktionieren wie offene Museen, verbinden Architektur und Geschichte mit dem Alltag und laden gleichzeitig zum Verweilen ein. Cafés, schöne Plätze oder versteckte historische Details machen sie zu Orten, die man nicht nur schnell in der Hetze des Alltags durchquert, sondern erlebt. Der britische "Telegraph" hat eine Liste zusammengestellt.