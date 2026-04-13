Mehr als nur berühmte Namen: Diese Straßen sollte man mal gesehen haben

Von historischen Prachtboulevards bis zu versteckten Gassen am Meer: Diese Straßen der Welt sind mehr als nur Wege. Sie erzählen Geschichten, prägen Städte und machen jede Reise unvergesslich.

Die berühmtesten Straßen der Welt sind nicht immer unbedingt die besten Umgebungen oder die schönsten Reiseziele. Stattdessen sind es oft ganz andere Wege, die wirklich im Gedächtnis bleiben, nämlich Orte voller Geschichte, Atmosphäre und Leben. Diese Straßen sind mehr als nur Verkehrswege; sie funktionieren wie offene Museen, verbinden Architektur und Geschichte mit dem Alltag und laden gleichzeitig zum Verweilen ein. Cafés, schöne Plätze oder versteckte historische Details machen sie zu Orten, die man nicht nur schnell in der Hetze des Alltags durchquert, sondern erlebt. Der britische "Telegraph" hat eine Liste zusammengestellt.

Straßen als Zeitreisen Einige der eindrucksvollsten Straßen erzählen ganze Kapitel der Geschichte. The Strand in London verbindet bedeutende Orte wie die Royal Courts of Justice und den Trafalgar Square. Entlang der Straße reiht sich historische Architektur aneinander; Theater, Hotels und Institutionen prägen das Bild. Auch die Avenida de Mayo in Buenos Aires steht für Geschichte: Als Prachtboulevard im Stil von Paris angelegt, verbindet sie seit 1894 politische Zentren wie die Plaza de Mayo mit dem Congreso. Historische Cafés und markante Gebäude erzählen hier von der kulturellen Entwicklung Argentiniens.

Unter den Linden in Berlin führt Besucher wortwörtlich unter Linden vom Brandenburger Tor bis zum Berliner Schloss. Auf dem Weg ergibt sich ein kompakter Überblick über Preußens Vergangenheit und die deutsche Geschichte. Noch weiter zurück reicht die Geschichte der Geraden Straße in Damaskus: Die über 2.000 Jahre alte Straße war bereits zur Römerzeit eine zentrale Achse und wird sogar in der Bibel erwähnt. Bis heute verbindet sie religiöse und historische Orte.

Bühne für Kultur und Pop

Einige Straßen sind eng mit moderner Kultur verbunden. Der Sunset Boulevard in Los Angeles erstreckt sich auf etwa 35 Kilometern über mehrere Stadtteile hinweg und steht wie kaum ein anderer Ort für eine Verbindung zur Film- und Musikindustrie. Der Broadway in New York ist unterdessen weltbekannt für seine Theater und Musicals. Die Straße zieht sich durch Manhattan und verbindet kulturelle Hotspots mit historischen Ursprüngen.

Die Champs-Élysées in Paris gilt als einer der berühmtesten Boulevards der Welt. Zwischen Arc de Triomphe und Place de la Concorde reihen sich Geschäfte, Cafés und kulturelle Einrichtungen aneinander.

Manche Straßen beeindrucken weniger durch Geschichte als durch ihre besondere Stimmung und Umgebung. Der Philosopher's Path in Kyoto verläuft entlang eines Kanals und ist von Kirschbäumen gesäumt. Vor allem zur Blütezeit entsteht hier eine ruhige, fast meditative Atmosphäre, die einen starken Kontrast zur sonst geschäftigen Stadt bietet. Die Avenida Atlântica in Rio de Janeiro zieht sich direkt an der Copacabana entlang. Mit ihrem geschwungenen Mosaikpflaster, Straßenkünstlern und dem Blick auf den Atlantik ist sie ein lebendiger Treffpunkt. Auch der Malecón in Havanna lebt von seiner Lage am Meer. Die kilometerlange Uferstraße verbindet verschiedene Stadtteile und wird besonders bei Sonnenuntergang zum Treffpunkt für Einheimische und Besucher.

Zwischen Chaos und Kuriosität

Andere Straßen zeigen dagegen die extremen Gegensätze urbanen Lebens. Die Khao San Road in Bangkok ist bekannt für ihr hektisches Nachtleben, Backpacker-Kultur und dichtes Gedränge. Ganz anders wirkt die Fußgängerzone Strøget in Kopenhagen: Als eine der bekanntesten autofreien Einkaufsstraßen Europas lädt sie zum entspannten Flanieren ein. Und mit Ebenezer Place im schottischen Wick findet sich sogar eine Kuriosität auf der Liste. Sie ist mit einer Länge von zwei Metern und fünf Zentimetern laut Guinness-Buch der Rekorde nämlich die kürzeste Straße der Welt.