Den meisten dürfte die Isle of Man höchstens wegen ihres berühmten Motorradrennens bekannt sein. Ein Abstecher auf die kleine Insel, die im Sommer auch mit Musik den Tourismus ankurbeln möchte.

Vermutlich kennen sich viele Menschen nicht sonderlich gut mit der Isle of Man aus, die verhältnismäßig milde Winter und kühle Sommer zu bieten hat und in der Irischen See gelegen ist. Kein Wunder, ist sie mit einer Fläche von etwa 572 Quadratkilometern doch deutlich kleiner als Hamburg, das sich über rund 755 Quadratkilometer erstreckt.

Vor allem Motorsportfans dürfte die Insel ein Begriff sein, denn mit der Isle of Man TT steigt hier eines der berüchtigtsten Motorradrennen der Welt. Daneben könnte die ein oder andere Person schon einmal gehört haben, dass die Bee Gees hier geboren wurden. Ansonsten dürfte es mit dem Wissen bezüglich der Isle of Man bei vielen nicht sonderlich weit her sein. Doch das soll sich ändern.

Peel möchte den Tourismus ankurbeln

Mit nur etwas mehr als 5.000 Einwohnern kann sich Peel nicht gerade als Metropole bezeichnen. Trotzdem gehört das Städtchen damit zu den größten Gemeinden auf der Isle of Man. Hier hat man sich vorgenommen, in diesem Sommer mit Musik Touristinnen und Touristen anzulocken.

Vor Ort hoffen die Zuständigen, im Mai am Strand von Peel eine Bühne eröffnen zu können, die bis September bespielt werden soll. Das hat die britische Rundfunkanstalt "BBC" kürzlich berichtet. Sechs lokale Bands sollen auftreten und den Tourismus damit ankurbeln. Denkbar sei auch, dass weitere Gruppen oder Straßenkünstler performen. Und sogar Festivals könnten stattfinden, auch wenn es hier noch keine konkreten Pläne gibt.

Trotz ihrer geringen Größe hat die Isle of Man auch daneben vieles zu bieten, darunter ein reichhaltiges Kulturangebot fernab der Strandbühne, eine vielseitige Geschichte und bezaubernde Landschaften. Eines der Highlights ist Peel Castle. Die heutige Burgruine wurde einst von Wikingern errichtet und diente unter anderem als militärische Festung. Der "Moddey Dhoo", ein schwarzer, gespenstischer Hund, soll hier zudem gesichtet worden sein.

Vermarktet wird die Insel auch als Paradies für Angler. Hier ist es unter anderem möglich, nur wenige Kilometer voneinander entfernt erst nach Forellen in einem See zu fischen, sich dann vom Strand aus auf die Lauer nach Barschen zu legen und später in der Dämmerung an einem Fluss sein Glück zu versuchen. Alleine rund um Peel gibt es zahlreiche vielversprechende Gelegenheiten.

Die Isle of Man TT

Ein Urlaub auf der Isle of Man ließe sich auch mit einem Besuch des spektakulären Motorradrennens verbinden. In diesem Jahr sind die Qualifyings und die Rennwoche für Ende Mai bis Anfang Juni geplant. Eine Übersicht über die Isle of Man TT Races mit allen wichtigen Infos gibt es auf der offiziellen Homepage des Events. Wenn alles klappt, dann steht nach dem Rennen vielleicht auch schon die Strandbühne in Peel zum Feiern bereit.

Die Anreise auf die Isle of Man erfolgt per Flugzeug oder Fähre. Hier ist jedoch etwas Vorsicht geboten. Wer per Fährschiff anreisen möchte, sollte die Wettervorhersagen im Blick behalten. Erst Kürzlich wurden etwa die Verbindungen von und nach Lancashire aufgrund zu schlechter Witterungsverhältnisse kurzzeitig ausgesetzt.