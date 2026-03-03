Den meisten dürfte die Isle of Man höchstens wegen ihres berühmten Motorradrennens bekannt sein. Ein Abstecher auf die kleine Insel, die im Sommer auch mit Musik den Tourismus ankurbeln möchte.
Vermutlich kennen sich viele Menschen nicht sonderlich gut mit der Isle of Man aus, die verhältnismäßig milde Winter und kühle Sommer zu bieten hat und in der Irischen See gelegen ist. Kein Wunder, ist sie mit einer Fläche von etwa 572 Quadratkilometern doch deutlich kleiner als Hamburg, das sich über rund 755 Quadratkilometer erstreckt.