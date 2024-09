Am 31. August hat "Pretty Woman"-Held Richard Gere seinen 75. Geburtstag gefeiert. Seine Ehefrau Alejandra (41) gratulierte dem Schauspieler im Internet mit einer kleinen Verspätung, aber mit rührenden Worten.

Auf ihrem Instagram-Kanal richtete die Mutter seiner zwei jüngsten Söhne liebevolle Worte an ihren Gatten. "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens", begann die Spanierin die Hommage an den Star aus Filmen wie "Ein Offizier und Gentleman".

Lesen Sie auch

"Nach elf erstaunlichen gemeinsamen Jahren fühlt es sich immer noch an wie an dem Tag, an dem wir uns zum ersten Mal getroffen haben", verfasste sie romantische Zeilen zu einem glamourösen Foto des Paares auf einem roten Teppich - sie in schwarz-glitzernder Abendrobe und er im Smoking.

"Die Reise, die wir geteilt haben, die wunderschöne Familie, die wir aufgebaut haben, und die Erinnerungen, die wir geschaffen haben, sind mehr, als ich mir jemals hätte erträumen können. Du machst mein Leben in jeder Hinsicht besser, und ich bin so dankbar, dich an meiner Seite zu haben", schwärmt die 41-Jährige. Am Schluss wünscht sie sich "viele weitere Jahre der Liebe, des Lachens und des gemeinsamen Glücks. Mit all meiner Liebe, Ale."

Gefeiert wurde in Venedig

Im Rahmen des Filmfestivals in Venedig besuchte Gere am Sonntag, 1. September, mit seiner Ehefrau und seinem ältesten Sohn Homer (24, aus einer vorangegangenen Ehe mit der Schauspielerin Carey Lowell) die karitative amfAR-Gala und die Filmpremiere von "Wolfs", einer Krimikomödie mit George Clooney (63) und Brad Pitt (60).

Die Geres ziehen zudem die gemeinsamen Kinder Alexander (5) und einen dreijährigen Sohn, dessen Name nicht bekannt ist, groß. Darüber hinaus ist sie Mutter eines Sohnes aus einer früheren Ehe. 2018 heiratete die politische Aktivistin Richard Gere.