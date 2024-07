Von einem Euro Einkommen bleiben 47 Cent

Mehr als Hälfte des Einkommens geht an den Staat

1 Formulare für die Einkommenssteuererklärung mit Anlagen liegen auf einem Schreibtisch: Der Bund der Steuerzahler kritisiert die staatliche Abgabenlast in Deutschland als zu hoch. Foto: Martin Schutt/dpa/Martin Schutt

Verkehrsinfrastruktur, Rentensystem, politische Institutionen: Der Staat übernimmt vieles, was Einzelne nicht leisten könnten. Das kostet die Steuerzahler in Deutschland mehr als in vielen anderen Ländern.











Auch in diesem Jahr werden Steuerzahler wieder mehr als die Hälfte ihres Einkommens durch Steuern und Beiträge an öffentliche Kassen abführen. Von einem Euro Einkommen bleiben nach Abzug aller Abgaben einer am Dienstag (9. Juli) vorgestellten Berechnung des Steuerzahlerbundes zufolge im Schnitt 47 Cent.