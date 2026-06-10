Am 10. Juni 2026 jährt sich der Tod von Antoni Gaudí zum 100. Mal. Der Architekt prägte Barcelona wie kaum ein anderer. Seine fantasievollen Bauwerke, von der Sagrada Família bis zum Park Güell, locken Millionen Besucher an.
Als Antoni Gaudí am 10. Juni 1926 nach einem Straßenbahnunfall starb, verlor Barcelona seinen bedeutendsten Baumeister. Hundert Jahre später prägen seine Werke das Bild der katalanischen Metropole immer noch. Der 1852 geborene Architekt gilt als Hauptvertreter des katalanischen Modernisme und entwickelte einen Stil, der Naturformen, religiöse Symbolik und innovative Bautechniken miteinander verband. Viele seiner Gebäude gehören heute zum UNESCO-Welterbe und zählen zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Spaniens.