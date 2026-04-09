Mehr als 70.000 Euro Schaden: Mann stiehlt mehr als 300 Einkaufswagen in Baden-Württemberg
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Ein 58-Jähriger soll in Baden-Württemberg über längere Zeit hinweg mehr als 300 Einkaufswagen gestohlen und weiterverkauft haben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Rolf Poss/IMAGO/Rolf Poss

Ein 58-Jähriger soll in Baden-Württemberg über längere Zeit hinweg mehr als 300 Einkaufswagen gestohlen und weiterverkauft haben. Der Mann sei auf frischer Tat ertappt worden.

Ein 58-Jähriger soll in Baden-Württemberg über längere Zeit hinweg mehr als 300 Einkaufswagen gestohlen und weiterverkauft haben. Der Mann sei am Mittwochabend in Mannheim auf frischer Tat ertappt worden, teilte die örtliche Polizei am Donnerstag mit. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Verdächtige auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums mehrere Einkaufswagen in sein Fahrzeug geladen und weitere zum Abtransport bereitgestellt habe.

 

Die alarmierte Polizei nahm den Mann daraufhin fest. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 58-Jährige die Einkaufswagen über längere Zeit gestohlen und an einen Schrotthändler verkauft haben. Der Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf mehr als 70.000 Euro. Die Ermittlungen dauerten an.

 