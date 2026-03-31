Mehr als 500.000 Tickets verkauft: Shakira bricht mit Europa-Residenz Rekorde

Für Shakira steht nach ihrer Welttournee das nächste Großprojekt an: Im Herbst steht sie an elf Abenden in Madrid auf der Bühne. Beim Ticketverkauf zeichnet sich jetzt der Erfolg ab.
Shakira (49) kommt 2026 im Rahmen einer elf Konzerte umfassenden Residenz nach Madrid - und bricht damit schon jetzt Rekorde. Einer Mitteilung von "Live Nation" zufolge gingen innerhalb weniger Stunden mehr als eine halbe Millionen Tickets über die virtuelle Ladentheke. Wegen der großen Nachfrage wurde die Konzertreihe um zwei Shows am 10. und 11. Oktober erweitert. Mit den Zusatzterminen soll sich das Musikspektakel zur größten Europa-Residenz des Jahres entwickeln.