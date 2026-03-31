Mehr als 500.000 Tickets verkauft: Shakira bricht mit Europa-Residenz Rekorde

Für Shakira steht nach ihrer Welttournee das nächste Großprojekt an: Im Herbst steht sie an elf Abenden in Madrid auf der Bühne. Beim Ticketverkauf zeichnet sich jetzt der Erfolg ab.

Shakira (49) kommt 2026 im Rahmen einer elf Konzerte umfassenden Residenz nach Madrid - und bricht damit schon jetzt Rekorde. Einer Mitteilung von "Live Nation" zufolge gingen innerhalb weniger Stunden mehr als eine halbe Millionen Tickets über die virtuelle Ladentheke. Wegen der großen Nachfrage wurde die Konzertreihe um zwei Shows am 10. und 11. Oktober erweitert. Mit den Zusatzterminen soll sich das Musikspektakel zur größten Europa-Residenz des Jahres entwickeln.

Mehr als nur Konzerte geboten Die kolumbianische Sängerin wird in dem temporär errichteten "Shakira Stadion" auf dem Eventgelände des Iberdrola Music auf der Bühne stehen. Rund 50.000 Besucherinnen und Besucher können den Popstar pro Abend live erleben. Die Konzertreihe startet am 18. September. Auch am 19., 20., 25., 26. und 27. September tritt sie in Madrid auf. Dazu kommen die beiden neuen Zusatztermine sowie Konzerte am 2. bis 4. Oktober.

Das Konzept der Residenz geht über reine Konzertabende hinaus. Unter dem Titel "Es Latina" soll das Gelände als offener Veranstaltungsort dienen. Das Programm umfasst Ausstellungen, Filmvorführungen, Workshops, Literaturveranstaltungen und gastronomische Angebote.

Shakira beendete erst große Welttournee

Shakira stellte schon mit ihrer "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" Rekorde auf. Beim Tourabschluss am 1. März versammelten sich rund 400.000 Menschen auf dem Zócalo, dem Hauptplatz von Mexiko-Stadt. Laut Behördenangaben bedeutete das die größte jemals auf diesem Platz zusammengekommene Menschenmenge. Dem Freikonzert waren 13 Abende im Estadio GNP Seguros vorausgegangen. Kein anderer Künstler absolvierte je mehr Konzerte in dem Stadion auf einer Tournee.