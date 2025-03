Mehr als 500 Unterzeichner: Academy entschuldigt sich nach offenem Brief zu Hamdan Ballal

1 Hamdan Ballal posiert nach seiner Freilassung aus israelischer Haft mit seinem Oscar, mit dem er Anfang März ausgezeichnet wurde. Foto: HAZEM BADER/AFP via Getty Images

Hunderte Filmschaffende haben der Oscar-Academy in einem offenen Brief vorgeworfen, den im Westjordanland attackierten Regisseur Hamdan Ballal im Stich zu lassen. Jetzt hat der Vorstand Fehler eingeräumt und sich entschuldigt.











Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat sich für ihre anfängliche, vage Stellungnahme zu den Ereignissen um den palästinensischen Filmemacher Hamdan Ballal (36) entschuldigt. In einem Schreiben, das von CEO Bill Kramer und Präsidentin Janet Yang unterzeichnet wurde, räumt die Academy ein, dass es ein Versäumnis war, Ballal und seinen Film "No Other Land" in ihrem Statement nicht direkt zu erwähnen.