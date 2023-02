1 Über 382 Millionen Menschen folgen Selena Gomez auf Instagram. Foto: DFree/Shutterstock

Superstar Selena Gomez hat den Instagram-Thron erobert. Keiner Frau folgen mehr Menschen in dem sozialen Netzwerk. Im gleichen Atemzug verkündet Gomez, eine Social-Media-Pause einlegen zu wollen.









Selena Gomez (30) hat den Instagram-Thron zurückerobert. Am gestrigen Donnerstag (23. Februar) überholte der US-amerikanische Popstar in der Social-Media-App Kylie Jenner (25) als Frau mit den meisten Followern. Ebenfalls gestern gab Gomez in einem TikTok-Livevideo bekannt, dass sie plane, eine neuerliche Pause von allen sozialen Netzwerken einzulegen.

Selena Gomez: "Ich bin 30 und zu alt hierfür"

Stand Freitagmittag folgen über 382.760.000 Personen Gomez auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal - Tendenz steigend. Jenner steht dagegen bei 380.690.000 Followern. Nicht zum ersten Mal ist Gomez die Frau mit den meisten Followern in der beliebten App. Nur die Fußballstars Lionel Messi (35) und Cristiano Ronaldo (38) kommen auf eine höhere Zahl, nämlich 433 und 552 Millionen.

Im gleichen Atemzug verkündete Superstar Gomez am gestrigen Donnerstag, dass sie plane, vorübergehend ein wenig Abstand von den sozialen Netzwerken zu gewinnen. In einem TikTok- Livevideo, das auf Twitter zu sehen ist, erklärte die Sängerin: "Ich werde einfach eine Pause von allem einlegen", um hinzuzufügen: "Ich bin 30 und zu alt hierfür. Aber ich liebe euch so sehr und werde euch eher früher als später wiedersehen". Im Anschluss an das Video deaktivierte Gomez ihren TikTok-Account, der mittlerweile jedoch wieder erreichbar ist.