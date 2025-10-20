Mehr als 160 Straftaten: Nachbarn erleichtert nach Ausreise der syrischen Großfamilie

Die Zahlen klingen rekordverdächtig. Mehr als 160 Straftaten soll die syrische Großfamilie H. begangen haben, seit die einzelnen Familienmitglieder zwischen 2015 und 2020 nach Deutschland gekommen sind. Nun haben 17 von ihnen, die meisten polizeibekannt, Stuttgart verlassen und sind in ihre Heimat ausgereist. Drei weitere, die noch in Haft sitzen, sollen nach Verbüßung eines Teils ihrer Strafen folgen.

Gewohnt hat die Familie in den vergangenen Jahren in einem Haus in einer respektablen Wohnlage von Zuffenhausen. Zwischen Supermarkt, Bäckerei, Gewerbe- und Wohngebiet liegt das Gebäude. Am Montagmittag ist es verlassen, einige Rollläden sind unten, ein nasser Bürostuhl steht im Freien neben dem Eingang. Die Mülleimer sind noch gut gefüllt. Alle früheren Bewohner sind weg.

In der Nachbarschaft hat sich die Kunde vom Auszug der Familie noch nicht herumgesprochen. Doch bei jedem, der davon erfährt, folgt hörbares Aufatmen. „Sind die tatsächlich alle weg? Sehr gut“, sagt ein Anwohner. Man könne sich jetzt wieder sicherer fühlen. Denn die kriminelle Karriere der Familie hatte sich natürlich längst herumgesprochen. Die gelegentlichen Razzien der Polizei waren auch kaum zu überhören. „Da ging manchmal morgens um 6 Uhr die Post ab mit schwer bewaffneten Einsatzkräften“, erzählt ein Passant.

Im direkten Wohnumfeld selbst allerdings scheint sich die Familie H. zumindest einigermaßen benommen zu haben. In einem Geschäft in der Nähe weiß man von keinen großen Problemen. Auf dem Grundstück habe es halt oft schlimm ausgesehen. Bei der Polizei berichtet man von Drohungen gegen einen Nachbarn, der sich einmal öffentlich zu dem Fall geäußert hat. Anzeigen aus dem direkten Wohnumfeld habe es in jüngerer Zeit allerdings nicht gegeben.

Justizministerin Marion Gentges und Migrations-Staatssekretär Siegfried Lorek verkünden am Montag die Ausreise der kriminellen Familie. Foto: dpa/Nico Pointner

„Das ist für uns eine große Erleichterung“, sagt eine Nachbarin, als sie von der Ausreise hört. Sie wohnt einige Häuser weiter. Direkte Probleme habe es zwar nicht gegeben mit der Familie, wenn es einmal zu direktem Kontakt gekommen sei, seien die Familienmitglieder meist „nett“ gewesen. Allerdings seien besonders die Jungs „sehr verhaltensauffällig“, hätten nachts draußen rumgebrüllt, auch zu Prügeleien sei es gekommen.

Das Haus, in dem die Familie gewohnt hat, ist keine Unterkunft der Stadt. Die Familie sei „privat untergekommen“, sagt ein Sprecher der Stadt. Auch in der Verwaltung herrscht Erleichterung. „Es war richtig und wichtig, ja geradezu ein zwingendes Gebot, dass die syrische Großfamilie H. zur Ausreise veranlasst wurde“, sagt Oberbürgermeister Frank Nopper. Man dürfe es keinesfalls hinnehmen, dass das friedliche Zusammenleben in unseren Städten gefährdet werde „und ausreisepflichtige und kriminelle Straftäter auch noch Sozialleistungen beziehen. Der Rechtsstaat darf nicht zum Nachtwächterstaat werden.“