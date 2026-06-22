Vor der WM kannte ihn kaum jemand, jetzt hat er mehr Instagram-Follower als Manuel Neuer: Kap-Verde-Torwart Vozinha ist nach starken Auftritten gegen Spanien und Uruguay zum Star geworden. Jetzt könnte die Außenseiter-Mannschaft sogar das Sechzehntelfinale erreichen.
Vor wenigen Wochen kannte ihn außerhalb von Kap Verde kaum jemand, nun zählt er zu den meistgefolgten Torhütern der Welt: Vozinha (40), der Schlussmann der kapverdischen Nationalmannschaft, hat bei Instagram die Marke von 15,4 Millionen Followern erreicht (Stand Montagvormittag). Damit liegt er jetzt sogar vor dem deutschen Weltmeister und Welttorhüter Manuel Neuer (40), der auf 14,8 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten kommt.