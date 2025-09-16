Mehr als 110.000 Geräte zurückgerufen: Mini-Kühlschränke von Paris Hilton werden zur Brandgefahr

Anfang des Jahres verlor Paris Hilton ihre Villa bei den verheerenden Bränden in Los Angeles, nun stellt ausgerechnet eines ihrer Produkte selbst eine Brandgefahr dar: Nachdem mindestens 27 Mini-Beauty-Kühlschränke überhitzten, erfolgt eine große Rückrufaktion.
Vom wilden Partygirl hat sich Paris Hilton (44) in den vergangenen Jahren zur Geschäftsfrau entwickelt. Mit ihrer Schwester Nicky gründete sie erst ein Modelabel in Japan und baute dann unzählige Produktlinien rund um Beautyprodukte und Schuhkollektionen auf.