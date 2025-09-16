Mehr als 110.000 Geräte zurückgerufen: Mini-Kühlschränke von Paris Hilton werden zur Brandgefahr

Anfang des Jahres verlor Paris Hilton ihre Villa bei den verheerenden Bränden in Los Angeles, nun stellt ausgerechnet eines ihrer Produkte selbst eine Brandgefahr dar: Nachdem mindestens 27 Mini-Beauty-Kühlschränke überhitzten, erfolgt eine große Rückrufaktion.

Vom wilden Partygirl hat sich Paris Hilton (44) in den vergangenen Jahren zur Geschäftsfrau entwickelt. Mit ihrer Schwester Nicky gründete sie erst ein Modelabel in Japan und baute dann unzählige Produktlinien rund um Beautyprodukte und Schuhkollektionen auf.

Auch eine eigene Marke für Haushaltsgeräte brachte sie auf den Markt. Doch nun gibt es einen herben Rückschlag für die Unternehmerin: Mehr als 110.000 ihrer Mini-Beauty-Kühlschranke müssen wegen Brandgefahr zurückgerufen werden. Die amerikanische Konsumentenschutzkommission rät dazu, sofort den Stecker zu ziehen und den Kühlschrank nicht mehr zu benutzen.

Mindestens 27 Geräte überhitzten

Die Kühlschränke sind nicht für die Küche bestimmt, sondern für das Bad. Darin sollen Cremes und Augenpads kühl gehalten werden. "Umarme deine Schönheit", warb Hilton in einer Kampagne für ihr Produkt. Doch statt kühl wurde es vielen Nutzern zu heiß: Es häuften sich Beschwerden über eine Überhitzung und Brände der Kühlschränke. Die Consumer Product Safety Commission bestätigte mindestens 27 Vorfälle. Zumindest scheint es zu keinen Verletzungen bei den Benutzern gekommen zu sein. Es seien jedoch "Sachschäden am Gerät und an umliegenden Oberflächen" entstanden.

Die Konsumentenschutzkommission erklärte, der Defekt betreffe den elektrischen Schalter des Kühlschranks, der zu Kurzschlüssen und Überhitzungen führen könne. Eine weitere Nutzung der Kühlschränke stelle eine "Brand- und Verbrennungsgefahr" dar.

Nutzer sollen vollen Preis rückerstattet bekommen

Die Produkte wurden in China hergestellt und von einer Firma mit Sitz in Florida importiert. Betroffen sind die 4-Liter- und 10-Liter-Versionen des "Paris Hilton Mini Beauty Fridge", die in mehreren Farben erhältlich sind und zwischen 30 und 60 Dollar kosten. Alle wurden vor August 2024 produziert.

Es soll eine vollständige Rückerstattung geben. Dafür müssen Besitzer über die Rückruf-Website von Epoca einen Kaufbeleg vorlegen. Kunden werden außerdem gebeten, Fotos des zurückgerufenen Kühlschranks zusammen mit dem Etikett mit Modell- und Seriennummer sowie einem abgeschnittenen Netzkabel einzusenden.