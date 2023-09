Der Lastwagenhersteller Daimler Truck hat der Ukraine mehr als 100 geländegängige Lkw geliefert. Wie das Unternehmen mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen am Dienstag mitteilte, wolle das ukrainische Verteidigungsministerium mit den Fahrzeugen vom Typ Zetros die Einsatzfähigkeit seiner Armee ausbauen. Vor der Auslieferung habe Daimler Truck die Fahrer geschult. Das Geld für die Beschaffung kommt von der deutschen Regierung.

Geeignet zum Transport großer Lasten in schwerem Gelände

Mit den überwiegend allradgetriebenen Lkw können hohe Lasten in unwegsamem Gelände transportiert werden. Es handelt sich um Modelle mit 16,5 und mit 40 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, die Leistung der Dieselmotoren beträgt bis zu 476 PS. Zu den Vorteilen im Einsatz gehöre, dass die Motorhaube unabhängig vom Fahrerhaus zu öffnen ist, so Daimler Truck. Somit bleibe das Fahrerhaus während Wartungs- und Reparaturarbeiten als Schutzraum und zur Nutzung von Kommunikationstechnik erhalten.

Lkw für die Katastrophenhilfe

Daimler Truck hat bereits Fahrzeuge in die Ukraine geliefert. Das ukrainische Innenministerium setzt nach Angaben des Unternehmens seit mehreren Monaten Mercedes-Benz Zetros für Aufgaben in der Katastrophenhilfe ein. Die Helfer vor Ort setzten die Lkw zur Versorgung der Bevölkerung in schwierig zu erreichenden Gebieten ein, heißt es. Sie räumen damit Straßen frei und transportieren Trümmer ab. Teilweise unterstützten die Fahrzeuge auch den Wiederaufbau, so Daimler Truck.