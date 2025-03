Mehlkäfer, Grillen und Co. in der EU erlaubt: Umfrage: Millionen in Deutschland würden Insekten probieren

Mehlkäfer, Grillen und Co. in der EU erlaubt

1 Gebratene Heuschrecken und Mehlwürmer gelten in manchen Ländern als leckere Snacks. Foto: imago/Zoonar

Mehlkäfer, Heuschrecken, Grillen: Sie alle sind in der EU in Nahrung erlaubt. Doch der Widerstand gegen Insekten als Lebensmittel bleibt groß. Dafür gibt es laut einer Umfrage auch einen Hauptgrund.











Mehr als jeder vierte Erwachsene in Deutschland hat schon einmal bewusst Insekten gegessen oder würde diese in Zukunft probieren. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor. Fast zwei Drittel der Befragten gab an, bisher noch keine Insekten gegessen zu haben und dies auch in Zukunft nicht zu wollen.