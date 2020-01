1 Donald Trump und Queen Elizabeth II. bei einem Treffen Foto: imago images / ZUMA Press

Das hat die Queen nicht verdient: Donald Trump hat sich zum "Megxit"-Skandal geäußert und in höchsten Tönen von Elizabeth II. geschwärmt.

Dass Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) ihre royalen Pflichten aufgeben wollen, beschäftigt offenbar auch US-Präsident Donald Trump (73). Er hat sich nun zum "Megxit"-Skandal zu Wort gemeldet - und erklärt, er sei "traurig" darüber, dass sich der Queen-Enkel und die ehemalige US-Schauspielerin so entschieden haben.

Das Buch "Feuer und Zorn: Im Weißen Haus von Donald Trump" finden Sie hier

Trump ist aber nicht nur enttäuscht vom Rückzug der beiden, sondern denkt auch an Queen Elizabeth II. (93). In einem "Fox News"-Interview sagte der Präsident: "Ich finde es traurig. Das tue ich." Die Queen sei "eine großartige Frau", die nie einen Fehler gemacht habe: "Ich denke, sie hatte eine makellose Zeit." Er habe großen Respekt vor Elizabeth II., so Trump und er fügte in Bezug auf Harry und Meghan hinzu: "Ich denke nicht, dass ihr so etwas passieren sollte."

Meghan und Harry wollen auch in Nordamerika leben

Der Herzog und die Herzogin von Sussex hatten am Mittwoch angekündigt, sich von ihren royalen Pflichten zurückziehen und "finanziell unabhängig" werden zu wollen. Ihr Leben werde künftig in Nordamerika und England stattfinden, erklärten Meghan und Harry. Mit dem Königshaus sollen sie zuvor nicht über ihre Pläne gesprochen haben.