Meghan verrät im Podcast: Lilibet und Archie lieben ihre Tante - es ist nicht Kate

Foto: ddp images/DPPA/POOL/Courtesy of the Vice P

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Confessions Of A Female Founder" verrät Herzogin Meghan, dass ihre Kinder Archie und Lilibet ihre Freundin und Friseurin Kadi Lee liebevoll als "Tante" bezeichnen - während Prinzessin Kate keine Erwähnung findet.

Herzogin Meghan (43) gibt auch in der neuesten Episode ihres Podcasts "Confessions Of A Female Founder" einen Einblick ihr Familienlieben. Wie die Ehefrau von Prinz Harry (40) im Gespräch verrät, bezeichnen ihre Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) ihre Friseurin und Freundin Kadi Lee liebevoll als "Tante Kadi". Lee ist Co-Gründerin der Haarmarke Highbrow Hippie, in die Meghan im vergangenen November auch investiert hat, wie "Mail Online" berichtet.

"Unsere Kinder lieben Tante Kadi, es gibt für uns nichts Schöneres, als wenn sie losrennen, sobald dein Auto vorfährt, und 'Kadi!' rufen", schwärmt die Herzogin von Sussex in der dritten Folge des Podcasts. Lee, die keine eigenen Kinder hat, bezeichnet sich selbst als "Super-Tante" und antwortet: "Ich weiß, ich schaue immer zuerst nach ihnen!"

Lesen Sie auch

Es ist nicht das erste Mal, dass Meghan eine enge Freundin als "Tante" für ihre Kinder bezeichnet. Bereits im vergangenen Monat nannte sie Tennis-Ikone Serena Williams (43) in einem Online-Beitrag "Tante" von Lilibet.

Wer gehört zur engsten Familie?

Auffällig ist, dass Meghan in diesem Zusammenhang Prinzessin Kate (43) nicht erwähnt, die als Ehefrau von Harrys Bruder Prinz William (42) die tatsächliche Tante von Archie und Lilibet ist. Kate hatte Archie eine Woche nach seiner Geburt im Mai 2019 kennengelernt. Es ist jedoch nicht bekannt, ob sie jemals Lilibet getroffen hat. Im Juni 2021, kurz nach der Geburt des Mädchens, hatte Kate erklärt: "Ich kann es kaum erwarten, sie zu treffen. Wir haben sie noch nicht getroffen. Ich hoffe, das wird bald sein."

Immerhin Queen Elizabeth II. (1926-2022), nach der Lilibet benannt ist, soll ihr Urenkelkind bei einem Familienbesuch der Sussexes in Harrys Heimat im Juni 2022 noch getroffen haben.

Auch die Beziehungen innerhalb der Familie Markle, so Meghans Mädchenname, sind bekanntlich kompliziert. Archie und Lilibet haben laut Medienberichten keine Beziehung zu Meghans Familie. Meghans Halbschwester Samantha Markle und ihr Vater Thomas Markle Sr. haben keinen Kontakt mehr zu ihr. Auch zu ihrem Halbbruder Thomas Markle Jr. und dessen Ehefrau hat Meghan seit langem keine Verbindung mehr.

Einzige Ausnahme hier: Meghans Mutter Doria Ragland. Sie kümmerte sich von Beginn an um ihre Enkelkinder Archie und Lilibet.

Neuer Name für ihr Lifestyle-Unternehmen

In derselben Podcast-Folge äußert sich Meghan auch zu ihrem Lifestyle-Unternehmen, das ursprünglich unter dem Namen "American Riviera Orchard" bekannt wurde. Sie bezeichnet den früheren Namen als "Wortsalat" und gibt zu: "Ich mochte das nicht so sehr." Nach Problemen mit dem US-Patent- und Markenamt, das keine geografischen Bezeichnungen patentieren lässt, benannte sie ihr Unternehmen schließlich in "As Ever" um. Die Herzogin erklärte, sie habe den Namen "As Ever" bereits 2022 gesichert.

Herzogin Meghans neuer Podcast "Confessions of a Female Founder" umfasst insgesamt acht Episoden und ist ihr zweiter Podcast nach "Archetypes". In den Folgen teilt Meghan nicht nur ihre eigenen Erfahrungen als Gründerin, unter anderem ihrer neuen Lifestyle-Marke "As Ever", sondern führt auch "inspirierende" Gespräche mit anderen Gründerinnen, die "kleine Ideen zu erfolgreichen Unternehmen" entwickelt haben.