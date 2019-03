the

the , 11.03.2019 - 13:17 Uhr

8 Herzogin Meghan und Prinz Harry auf dem Weg zum Kanadahaus in London. Foto: Getty Images Europe

Für einige Jahre lebte Herzogin Meghan in Toronto. So war es passend, dass die Sussex’ den „Commonwealth Day“ im Kanadahaus in London begingen.

London - Während sie für die Fernsehserie „Suits“ vor der Kamera stand, lebte Herzogin Meghan – damals noch Meghan Markle – im kanadischen Toronto. Wie passend ist es da, dass die schwangere Herzogin und ihr Mann, Prinz Harry, den traditionellen „Commonwealth Day“ am Montag im „Canada House“ in London begingen. Hier trafen die Sussex’ mit jungen Kanadiern zusammen, die in Großbritannien leben.

Meghan trug einen dunkelgrünen Mantel über einem dazu passenden Kleid, das Haar hatte sie zu ihrer Lieblingsfrisur, dem „Messy Bun“, zusammengesteckt. Die 37-Jährige ist im Endstadium ihrer Schwangerschaft – das erste Kind des Paares wird im April zur Welt kommen.

Mit dem „Commonwealth Day“ feiern Großbritannien und die übrigen Mitgliedsstaaten die Vielfalt ihrer Staatengemeinschaft. Er wird traditionell am zweiten Montag im März begangen.