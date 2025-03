Meghan und Harry: Archie und Lilibet erneut in einem Videoclip

Herzogin Meghan gewährt in einem Behind-the-Scenes-Video seltene Einblicke in ihr Familienleben. Die Schauspielerin zeigt, wie sie gemeinsam mit Prinz Harry und den beiden Kindern Archie und Lilibet Kekse für eine TV-Show backt.

Herzogin Meghan (43) hat erneut einen herzlichen Einblick in ihr Familienleben gewährt. In einem auf Instagram geteilten Video ist zu sehen, wie die ehemalige Schauspielerin gemeinsam mit ihrer Familie Kekse zubereitet. Der besonders rührende Moment: Sie gibt ihrem fünfjährigen Sohn Prinz Archie einen liebevollen Kuss auf den Kopf.

"Wenn das Backen von Keksen zu Hause zu einer Familienangelegenheit wird", kommentierte die Herzogin von Sussex das Video auf ihrem persönlichen Kanal. Die Aufnahmen waren ursprünglich in der "Drew Barrymore Show" ausgestrahlt worden, wo Meghan diese Woche zu Gast war und selbstgebackene Kekse für das Publikum mitbrachte.

Gemeinsames Projekt mit der ganzen Familie

Bei dem Back-Projekt war die gesamte Familie beteiligt: Neben Prinz Harry (40) und Prinz Archie ist auch die dreijährige Prinzessin Lilibet zu sehen. Das kleine Mädchen, das lila Hosen und ein Stirnband trägt, steht auf einem Tritthocker, um beim Backen helfen zu können. Selbst Familienhund Pula hat einen Gastauftritt und leckt sich im Video erwartungsvoll die Lippen, während der Mixer auf der Küchentheke läuft.

Freunde unterstützen Meghan und ihre Familie ebenfalls beim Backen: Wie sie in der Talkshow verriet, halfen auch Alliance-of-Moms-Gründerin Kelly McKee Zajfen und Clare Waight Keller, die Designerin ihres Hochzeitskleides von 2018, mit. "Ich sagte, 'Clare, kann ich dich auch zur Arbeit einspannen?' Also saßen wir alle zusammen", erzählte Meghan bei Drew Barrymore.

Mehr Einblicke in das Privatleben

Während Prinz Archie und Prinzessin Lilibet größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten werden, teilt die Herzogin seit dem Start ihres neuen Instagram-Accounts Anfang 2025 gelegentlich Einblicke in ihr Familienleben. Zum Valentinstag hatte sie beispielsweise Videos geteilt, die zeigen, wie die Familie gemeinsam ein festliches Frühstück mit Bagels und herzförmig geschnittenen Erdbeeren zubereitet.

In einem exklusiven Interview mit dem Magazin "People" sprach Meghan kürzlich über ihre Rolle als Mutter: "Eine eigene Tochter zu haben, nachdem ich so viel Zeit meines Lebens damit verbracht habe, mich für die Rechte von Mädchen und Frauen einzusetzen, und dies als eine generationenübergreifende Geschichte zu sehen. Archie ist natürlich eingeschlossen, mein Ehemann ist natürlich eingeschlossen - aber ich liebe das Gefühl zu wissen, dass ich etwas vor meiner Tochter erschaffen habe und ihr beibringen kann, wie es ist, eine berufstätige Mutter zu sein."

Die "Thumbprint-Cookies", die Meghan für die Talkshow zubereitete, enthielten übrigens ihre selbstgemachte Himbeermarmelade, die in die Vertiefung gefüllt wurde, die durch einen Daumendruck enstanden ist. Nachdem sie im vergangenen Jahr die ersten 50 Gläser an Freunde und Familie verschenkt hatte, wird der Fruchtaufstrich später in diesem Jahr als eines der ersten Produkte ihrer neuen Lifestyle-Marke "As ever" in den USA erhältlich sein.