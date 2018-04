Meghan Markle und Prinzessin Eugenie Ziemlich beste Freundinnen

Von Simone Höhn 12. April 2018 - 10:09 Uhr

Die Royal-Fans fiebern auf die Hochzeit des Jahres am 19. Mai. Es vergeht kaum ein Tag ohne irgendeine „Nachricht“ über das künftige Ehepaar Prinz Harry und Meghan Markle. Neueste Meldung: Meghan hat eine Freundin im Palast gefunden. Und es ist nicht Prinz Williams Ehefrau Kate.





Stuttgart/London - Wie werden sich die künftigen Schwägerinnen Herzogin Catherine und Meghan verstehen? Das fragen sich die Royal-Fans seit der Verlobung von Prinz Harry und seiner künftigen Ehefrau, der US-Schauspielerin Meghan Markle. Gibt es Konkurrenz zwischen den beiden, werden sie sich verbünden? Und während sich die Beobachter den Kopf darüber zerbrechen, hat sich Meghan Markle längst jemandem anderen im Palast als Buddy ausgesucht. Wenn man dem Kenner der britischen Königsfamilie und Buchautor Andrew Morton Glauben schenken kann, versteht sich die 36-Jährige besonders gut mit Prinzessin Eugenie (28), der Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson. In seiner neuen Biografie „Meghan: A Hollywood Princess“ schreibt Morton laut der Zeitschrift „Gala“: „Eugenie und Meghan sind sehr enge Freundinnen geworden – sie verbindet die Liebe zu Kunst, Hunden und spätabendliche Käse-Makkaroni-Abendessen“. Das wiederum hat angeblich ein „Freund“ des Brautpaares ausgeplaudert.

Harry und William haben gelernt, sich ihre Freunde sorgsam auszusuchen

Wenn ein Großereignis in den europäischen Königshäusern ansteht, schlägt die Stunde der angeblichen Bekannten und Freunde der Blaublütigen. Die Klatschpresse überschlägt sich mit Meldungen und Spekulationen und da sich die Protagonisten der Presse gegenüber normalerweise nicht äußern, nähert man sich mithilfe von Informanten und „Insidern“ an die Geschichte/ die Nachricht/ die „Wahrheit“ an. Was daran freundschaftlich sein soll, Persönliches oder gar Intimes an die Öffentlichkeit weiter zu geben, bleibt rätselhaft. Daher sollte man den Wert dieser „Freundschaften“ auch nicht überschätzen. Prinz Harry und sein Bruder, Prinz William, haben seit Kindertagen mit solchen Maulwürfen zu tun und dadurch gelernt, sich ihre wahren Freunde sehr sorgsam auszusuchen.

Eine überraschende Freundschaft

Auch Meghan Markle wird diese Lektion gelernt haben, schließlich war sie auch schon vor ihrer Beziehung mit Harry keine Unbekannte. Für sie als künftiges Mitglied der Königsfamilie ist es vermutlich nicht schlecht, dass sie sich ihre Freunde erst einmal innerhalb der Palastmauern sucht. „Eugenie liebt Meghan und glaubt, dass sie perfekt für Harry ist“, heißt es in Andrew Mortons Biografie weiter. Eine überraschende Freundschaft sei dies, würden Meghan und Harry mit seinem Bruder Prinz William und dessen Ehefrau Herzogin Catherine scheinbar mehr Zeit verbringen. Doch auch mit Eugenie und ihrem Verlobten Jack Brooksbank, den sie im Herbst heiraten wird, würden sich der Prinz und die Schauspielerin privat oft treffen. Wie viel tatsächlich an der Freundschaft dran ist, wissen nur die Beteiligten selbst. Andere Quellen berichten nämlich, dass Prinzessin Eugenie und ihre Schwester Prinzessin Beatrice „not amused“ über den Neuzugang in ihren Reihen sein sollen.

Aus dem royalen Rampenlicht verdrängt

Laut Online-Medien soll ein „Insider“ ausgeplaudert haben, dass Konflikte schwelen. Prinzessin Beatrice (29), der ältesten Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson, soll es angeblich sauer aufstoßen, dass sie und ihre jüngere Schwester Prinzessin Eugenie aus dem royalen Rampenlicht verdrängt wurden, seitdem sich ihr Cousin Prinz Harry mit der US-Schauspielerin Meghan Markle verlobt hat. Um Prinz Harry und seiner künftigen Frau ein standesgemäßes Zuhause im St. James’s Palace zu bieten, musste Beatrice angeblich ihre Wohnung im Palast räumen. Was an dieser Geschichte wirklich dran ist, wissen auch nur die Protagonisten selbst.