1 2018 schien die Welt der Royals noch in Ordnung zu sein. Foto: imago/ZUMA Press

König Charles ist angeblich "sehr enttäuscht", dass er Herzogin Meghan und seine Enkelkinder bei der Krönung nicht sehen wird. Dass Prinz Harry aus Kalifornien anreist, ist aber ein Lichtblick.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











König Charles (74) ist angeblich "sehr enttäuscht", dass er Herzogin Meghan (41) und seine in den USA lebenden Enkelkinder bei seiner Krönung im Mai nicht sehen wird. Er sei aber "glücklich", dass Prinz Harry (38) sich entschieden hat, daran teilzunehmen, erklärten royale Insider dem Boulevardblatt "The Sun". Harrys Anwesenheit sei dem Monarchen wichtig gewesen.

Der Buckingham Palast hatte am Mittwoch offiziell verkündet, das Königshaus sei "erfreut zu bestätigen", dass der Herzog von Sussex am 6. Mai in der Westminster Abbey dabei sein werde. Die Herzogin wird mit den Kindern des Paars, Lilibet (1) und Archie, dessen vierter Geburtstag am selben Tag wie die Krönung ist, im kalifornischen Montecito bleiben. Eine Quelle sagte der "Sun": "Es ist traurig, aber der König versteht die Situation." Die Sussexes leben seit 2020 in den USA.

Ein "idealer Kompromiss"

Royal-Experten erklärten britischen Medienberichten zufolge, die Entscheidung sei ein "idealer Kompromiss", der den Rest der Familie "erleichtert" zurücklasse. Einige Stimmen haben die Entscheidung allerdings auch kritisiert, schließlich habe Charles Meghan bei ihrer Hochzeit mit Harry 2018 sogar zum Altar geführt. Meghans Vater musste die Feierlichkeiten in Windsor damals wegen eines medizinischen Notfalls kurzfristig absagen.

Das Verhältnis zwischen den Sussexes und dem Rest der Royals soll zerrüttet sein. In einer Netflix-Doku von Harry und Meghan sowie in der Autobiografie des Prinzen hatte es schwere Vorwürfe von den beiden gegen die Königsfamilie gegeben.

Gibt es eine Versöhnung?

Quellen, die Meghan nahestehen sollen, behaupten laut "The Sun", dass es viele Faktoren bei ihrer Entscheidung gab, nicht zur Krönung zu kommen. Der Hauptgrund sei aber angeblich Archies Geburtstag am 6. Mai. Die Kinder der Sussexes sollen Medienberichten zufolge nicht zur Krönung eingeladen worden sein, da sie zu jung sind.

Dass Harry nach London reist, könnte laut Insidern auch eine Versöhnung mit der Familie einläuten. Laut "The Times" wird der Herzog von Sussex in der Krönungszeremonie allerdings keine aktive Rolle spielen. Auch bei der Prozession von der Westminster Abbey zum Buckingham Palast nach der Krönung und bei dem anschließenden Balkonauftritt soll er angeblich nicht eingeplant sein.

Meghan und Harry hatten mit der Antwort auf die Einladung zur Krönung offenbar wochenlang gezögert und so für Chaos in der Vorbereitung gesorgt. Dass Harry nun zugesagt habe, soll aber von Herzen kommen, so Insider laut "Daily Mail". Eine andere Quelle sagte: "Es geht darum, aufzutauchen, Unterstützung zu zeigen und für seinen Vater da zu sein."