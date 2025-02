Herzogin Meghan ist nach ihrem Ausflug zu den Invictus Games nach Hause zurückgekehrt. Auf Instagram zeigt sie, was sie aus Kanada mitgebracht hat und gibt einen kleinen Einblick in ihr Zuhause.

Herzogin Meghan (43) ist nach ihrem Ausflug zu den Invictus Games nach Kalifornien zurückgekehrt. Zuhause in Montecito konnten sich ihre beiden Kinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) nicht nur auf die Rückkehr ihrer Mutter freuen. Auch Geschenke hatte Meghan für ihre Kinder dabei.

Einblick in das Zuhause von Meghan und Harry

Auf einem neuen Foto, das sie in einer Instagram-Story teilte, zeigt die Herzogin von Sussex, was sie von den Invictus Games in Kanada mitgebracht hat. Vor einer Schüssel mit Obst auf der Arbeitsplatte hat sie die besonderen Souvenirs ausgestellt.

Zu sehen gibt es auf dem Bild Süßigkeiten wie Pralinen, ein Maskottchen und Trikots mit den Namen von Archie und Lilibet. "Ein Geschmack von Kanada und den Invictus Games für unsere Kleinen!", schrieb Meghan zu dem Schnappschuss. "Ich feuere euch von zu Hause aus an!", fügte sie in Richtung der Teilnehmer der Sportveranstaltung hinzu. Im Hintergrund des Bilds zeigt die 43-Jährige zudem einen kleinen Blick in ihren Garten mit einer Sitzgruppe aus Holz.

Herzogin Meghan unterstützte Prinz Harry in Kanada

Herzogin Meghan hat in den vergangenen Tagen zusammen mit ihrem Ehemann Prinz Harry (40) die Athleten bei den diesjährigen Invictus Games vor Ort angefeuert. Harry ist Gründer und Schirmherr der Sportveranstaltung für verwundete, verletzte und kranke Soldaten und Soldatinnen. Das Event findet derzeit in Vancouver und Whistler statt, mehr als 500 Teilnehmer aus 25 Nationen sollen dabei sein.

Nach den ersten vier Wettkampftagen machte sich Herzogin Meghan auf den Heimweg nach Montecito, wo die Familie seit fünf Jahren lebt. Ihre frühe Abreise war Medienberichten zufolge schon im Vorfeld geplant gewesen. Prinz Harry wird voraussichtlich für den Rest der Invictus Games, die bis zum 16. Februar dauern, in Kanada bleiben.