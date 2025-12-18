Meghan ist begeistert: Prinz Harry spielt Polo im Schnee

Prinz Harry sorgte für eine Überraschung: Der Herzog von Sussex sprang kurzfristig bei einem Schnee-Polo-Turnier in Aspen ein. Ehefrau Meghan reagierte aus der Ferne - und teilte ein Foto ihres Mannes auf Instagram.
Prinz Harry (41) hat beim St. Regis World Snow Polo Championship in Aspen für eine echte Überraschung gesorgt. Wie ein Sprecher des Herzogs von Sussex dem US-Magazin "People" bestätigte, sprang der Royal am Mittwoch kurzfristig für einen Freund bei dem prestigeträchtigen Turnier ein. Im hellblauen Trikot des Aspen Valley Teams und weißer Hose sowie mit dunkler Sonnenbrille und Helm bewies der 41-Jährige auf dem verschneiten Spielfeld einmal mehr seine beachtlichen Reitkünste.