Meghan ist begeistert: Prinz Harry spielt Polo im Schnee

Prinz Harry sorgte für eine Überraschung: Der Herzog von Sussex sprang kurzfristig bei einem Schnee-Polo-Turnier in Aspen ein. Ehefrau Meghan reagierte aus der Ferne - und teilte ein Foto ihres Mannes auf Instagram.

Prinz Harry (41) hat beim St. Regis World Snow Polo Championship in Aspen für eine echte Überraschung gesorgt. Wie ein Sprecher des Herzogs von Sussex dem US-Magazin "People" bestätigte, sprang der Royal am Mittwoch kurzfristig für einen Freund bei dem prestigeträchtigen Turnier ein. Im hellblauen Trikot des Aspen Valley Teams und weißer Hose sowie mit dunkler Sonnenbrille und Helm bewies der 41-Jährige auf dem verschneiten Spielfeld einmal mehr seine beachtlichen Reitkünste.

Harry trat gegen seinen langjährigen Freund Nacho Figueras (48) an, der für das St. Regis Team an den Start ging. Mit dem argentinischen Polospieler wurde er in dem Nobelskiort im US-Bundesstaat Colorado am Mittwoch auch beim Skifahren gesichtet. Wie das Magazin "Hello!" berichtet, verbrachten die beiden Freunde rund vier Stunden auf den verschneiten Gipfeln des Luxusresorts. Harry, der in voller Skiausrüstung inklusive Helm und Sonnenbrille unterwegs war, wirkte laut Augenzeugen sichtlich entspannt.

Meghan reagiert aus der Ferne

Während Harry in Colorado im Sattel saß, verfolgte Herzogin Meghan (44) das Geschehen aus dem heimischen Montecito, Kalifornien. Die Herzogin von Sussex teilte ein Foto ihres Mannes hoch zu Ross in ihrer Instagram-Story und kommentierte es mit einem augenzwinkernden "Oh, hello there" (zu Deutsch: "Oh, hallo!").

Meghan soll mit den Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) in Montecito geblieben sein. Berichten zufolge wird die Familie aber das Weihnachtsfest gemeinsam in Kalifornien verbringen. Zu Silvester soll es für das Paar laut "Page Six" für einen glamourösen Jahresabschluss mit Freunden ins Ausland gehen.