Meghan immer noch krank?: Prinz Harry feiert bei Dinner in New York mit Mathilde von Belgien

Prinz Harry feiert bei Dinner in New York mit Mathilde von Belgien

1 Prinz Harry begrüßt die belgische Königin Mathilde bei einem WHO-Dinner in New York. Foto: imago/Belga / BENOIT DOPPAGNE

Prinz Harry hat am Wochenende ohne Herzogin Meghan an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilgenommen. Stattdessen genoss er die Gesellschaft von Königin Mathilde von Belgien.











Link kopiert



Prinz Harry (40) hat am Wochenende an einem Dinner der World Health Organization (WHO) in New York teilgenommen. Von seiner Ehefrau Meghan (43) fehlte dabei jede Spur. Doch der britische Royal war trotzdem in bester Gesellschaft. Wie Fotos des Events zeigen, verbrachte er den Abend mit der belgischen Königin Mathilde (51) sowie dem Schauspieler Forest Whitaker (63) und weiteren Würdenträgern.