1 Fahren hier ab 2028 Züge? Die alte Bahnstrecke von Markgröningen nach Ludwigsburg soll als erstes ertüchtigt werden. Foto: Archiv/Jürgen Bach

In und um Ludwigsburg wird eine Stadtbahn geplant. Viele Details sind noch offen, aber in groben Zügen ist das hunderte Millionen teure Projekt bereits skizziert. Was ist geplant?









Die Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg ist nach jahrelangem Ringen kurz davor, die nächste, entscheidende Hürde zu nehmen. Der Ludwigsburger Gemeinderat, der als letztes sein Okay zum Megaprojekt geben muss, entscheidet im Juli. In der jüngsten Sitzung deutete sich bereits an, dass bei vielen Mitgliedern die größten Bedenken ausgeräumt sind. Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos) sprach von einer „hohen Einmütigkeit“.