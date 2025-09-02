Megaprojekt für Sibirien: Neue Pipeline soll mehr russisches Gas nach China bringen

Nach westlichen Sanktionen wegen Moskaus Angriffskrieg gegen Kiew ist Russland auf der Suche nach anderen Abnehmern für Energielieferungen. Mehr Gas soll künftig nach China gehen.
Russland will mehr Gas nach China liefern. Gazprom-Chef Alexej Miller sagte russischen Agenturen zufolge in Peking, dass ein rechtlich bindendes Memorandum über den Bau der Pipeline Kraft Sibiriens 2 (auch Power of Siberia 2) über die Mongolei nach China unterzeichnet worden sei. Der Gaspreis werde niedriger sein als für Europa. Letzteres begründete Miller demnach mit niedrigeren Transportkosten.