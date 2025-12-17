Die finanziell klamme Stadt Steinheim (Kreis Ludwigsburg) will die Realschule und die Gemeinschaftsschule erweitern – und ein neues Rathaus bauen. Wie kann das funktionieren?
Hier und da wurde schon getuschelt, dass für den örtlichen Schulcampus hinter den Kulissen ein größeres Projekt vorbereitet werde. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde klar, dass die Gerüchteküche in dem Fall sogar eher untertrieben hatte. Wie der Kämmerer Martin Schlepp bei der Einbringung des Haushalts bekannt gab, möchte man in den nächsten Jahren die für Steinheimer Verhältnisse fast schon sagenhafte Summe von 30 Millionen Euro für Neubauten auf dem Gelände in die Hand nehmen.