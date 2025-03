Megan Fox und Machine Gun Kelly: Wie steht es um ihre Beziehung?

Obwohl sie seit November 2024 getrennt sind, haben Megan Fox und Machine Gun Kelly nun ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Der Musiker verkündete die Geburt ihrer Tochter auf Instagram, während eine Quelle versichert, dass beide als Eltern an einem Strang ziehen. So steht es um die Beziehung.

Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) sind Eltern geworden. Wie der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, auf Instagram mitteilte, erblickte ihre gemeinsame Tochter am 27. März 2025 das Licht der Welt. "Sie ist endlich da!! Unsere kleine himmlische Saat", schrieb er zu einem Video, in dem er seinen neugeborenen Nachwuchs im Arm hält und mit dem Händchen spielt.

Die Geburt des Mädchens kommt rund fünf Monate nach dem Ende der Beziehung des einstigen Liebespaares. Die Schauspielerin und der Rapper hatten sich im November 2024 getrennt, nur wenige Wochen, nachdem sie bekannt gegeben hatten, dass sie ein Kind erwarten.

Komplizierte Liebesgeschichte und gemeinsame Elternschaft

Wie das US-Magazin "People" unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Ex-Paares berichtet, wollen die beiden trotz ihrer persönlichen Differenzen in Sachen Elternschaft an einem Strang ziehen. "Welche Probleme sie auch haben mögen, Megan und MGK sind sich einig, wenn es um die gemeinsame Erziehung geht", zitiert das Magazin den Insider. "Im Moment verstehen sie sich gut."

Der Insider schließt sogar eine Wiedervereinigung des Paares in der Zukunft nicht aus: "Niemand wäre überrascht, wenn sie ihrer Beziehung irgendwann noch eine weitere Chance geben würden. Aber momentan konzentrieren sie sich darauf, was das Beste für ihre Tochter ist."

Dafür scheinen sie aktuell auch genug Zeit zu haben, denn in MGKs Tourplan stehen für dieses Jahr aktuell nur drei Termine: am 17. April tritt er in Las Vegas auf, am 14. Juni in Washington, D.C. und am 15. November in Orlando, Florida.

Die turbulente On-Off-Beziehung von Fox und Kelly begann im Jahr 2020. Im Januar 2022 hatten sie sich verlobt, nachdem der Musiker der Schauspielerin einen spektakulären Heiratsantrag gemacht hatte.

Nach der Trennung klangen die Berichte nicht so positiv. Fox sei "mit ihm fertig", hieß es und sie habe kaum Kontakt zu Kelly. "Sie möchte sich jetzt nur noch auf das Baby und ihre Jungs konzentrieren", verlautete es damals aus ihrem Umfeld. Mit den "Jungs" sind ihre drei Söhne aus ihrer früheren Ehe gemeint.

Familiäres Umfeld ist nicht spannungsfrei

Die neugeborene Tochter ist das vierte Kind für Fox, die bereits drei Söhne - Noah Shannon (12), Bodhi Ransom (11) und Journey River (8) - mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51) hat. Auch mit ihm führte sie eine On-Off-Beziehung. Für Machine Gun Kelly ist es das zweite Kind. Er hat bereits eine 15-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung.

Laut dem Magazin soll sich Fox in letzter Zeit auf die Unterstützung ihres Ex-Mannes Green und dessen Verlobter Sharna Burgess verlassen haben. "Sie versteht sich gut mit beiden, Brian und Sharna", verriet eine Quelle bereits im Dezember 2024. "Megan vertraut ihr mit den Jungs."

Doch erst vor wenigen Stunden kam es erneut zu Spannungen zwischen Green und Kelly, nachdem der Musiker dem Schauspieler eine verärgerte Direktnachricht gesendet hatte. Green hatte offenbar wiederholt nach dem Geburtstermin des Babys gefragt, was Kelly missfiel. Burgess verteidigte daraufhin die Co-Elternschaft mit Fox und betonte in einer ausführlichen Instagram-Story, dass die drei Söhne von Fox und Green sich sehr auf ihre neue Halbschwester freuen würden. "Unsere Kinder sind so aufgeregt über die Ankunft ihrer kleinen Schwester, und wir freuen uns für sie", schrieb Burgess.

Außerdem heißt es in ihrem Post: "Wenn Kinder in getrennten Haushalten leben, ist das Größte, was wir tun können, dass sie sich in beiden Haushalten geliebt und sicher fühlen, als wären beide Häuser auch Freunde und würden Liebe und Kommunikation teilen", so Burgess. "Wir bemühen uns, unsere Sprache und unsere Erfahrungen immer positiv zu halten, und wenn wir über ihr anderes Zuhause sprechen, dann tun wir das immer mit Liebe und Unterstützung."

Burgess und Green sind Patchwork-geübt. Gemeinsam bekamen sie Sohn Zane Walker Green im Juni 2022. Greens ältester Sohn ist genau 20 Jahre älter und stammt aus der Beziehung mit Schauspielerin Vanessa Marcil (56).