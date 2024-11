Nach monatelangen Spekulationen hat die 38-jährige US-Schauspielerin Megan Fox nun offiziell bestätigt, dass sie ihr viertes Kind erwartet. Der Vater des Kindes ist offenbar der 34-jährige Musiker Machine Gun Kelly, bekannt als MGK, mit dem sie seit 2020 eine turbulente On-off-Beziehung führt.

Auf ihrem Instagram-Account bestätigt Megan Fox nun ihre Schwangerschaft auf eine besondere Art und Weise. Am 11. November postet sie ein Bild, auf dem sie von schwarzer Flüssigkeit übergossen wurde und sanft mit einer Hand ihren Babybauch hält. Ihr Partner, der Musiker Machine Gun Kelly ist auf dem Foto markiert. Um jegliche Zweifel auszuräumen, fügt Fox ein zweites Bild hinzu, das einen positiven Schwangerschaftstest zeigt.

Zu den Fotos schreibt sie bedeutungsvoll: „Nichts ist jemals wirklich verloren“ und „Willkommen zurück“, versehen mit einem Herz- und Engel-Emoji. Die Nachricht ist für ihre Fans besonders berührend, denn 2023 hatte Fox öffentlich gemacht, dass sie eine Fehlgeburt erlitt – eine Erfahrung, die sie und MGK schwer getroffen hatte, wie sie berichtete.

Fox hat bereits drei Söhne aus ihrer Ehe mit Brian Austin Green: Noah (12), Bodhi (10) und Journey (8). MGK ist Vater einer Tochter: Casie ist 2009 geboren.

Die beiden Stars haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie sich ein gemeinsames Kind wünschen. Allerdings ist ihre Beziehung, die 2020 begann und eine zeitweise Verlobung beinhaltete, von Höhen und Tiefen geprägt. Anfang 2024 bestätigte Fox die Trennung, doch das Paar blieb in Kontakt und trat gemeinsam in MGKs Musikvideo zu „Lonely Road“ auf, in dem sie als schwangere Frau zu sehen war und die Gerüchteküche erneut anheizte.

Megan Fox & Machine Gun Kelly

Megan Fox und Machine Gun Kelly gelten als eines der auffälligsten Paare Hollywoods. Die Schauspielerin, die durch Filme wie "Transformers" und "Jennifer’s Body" internationale Berühmtheit erlangte, begann ihre Karriere bereits in jungen Jahren und entwickelte sich schnell zu einer Ikone der Popkultur.

Machine Gun Kelly, mit bürgerlichem Namen Colson Baker, machte sich zunächst einen Namen als Rapper, bevor er sich stärker dem Rock-Genre zuwandte und so ein breiteres Publikum erreichte. Der Musiker hat in der Vergangenheit offen über seine Drogen- und Alkoholprobleme gesprochen. In einem Interview mit Dave Franco im Jahr 2020 gab er zu, von dem Medikament Adderall abhängig gewesen zu sein. Im August 2024 sagte er in einem Podcast mit, er sei seit August 2023 vollständig abstinent und konsumiere keinen Alkohol mehr. Zum ersten Mal habe er sich in eine Entzugsklinik begeben, unterstützt von Megan Fox und seiner Tochter Casie.