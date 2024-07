Megahit High Energy: Große Trauer um Sängerin Evelyn Thomas

1 Evelyn Thomas wurde 70 Jahre alt. Foto: imago/Frinke

Evelyn Thomas hatte in den 1980er Jahren den Megahit "High Energy". Nun ist die Sängerin im Alter von 70 Jahren gestorben, die Trauer ist groß.











Nach der Nachricht über den Tod von Evelyn Thomas (1953-2024) verabschieden sich Fans und Kollegen von der Sängerin. In den sozialen Medien heißt es unter anderem zu einem Post der Tochter des verstorbenen US-Stars, die mit einer Reihe von persönlichen Fotos an ihre Mutter erinnerte: "Sie war die Beste, ich habe viele Moves zu ihrer Musik getanzt" oder "Es tut mir so leid.... Deine Mum ist gegangen, aber ihre Musik wird nie sterben...". Ein anderer User erklärte: "Ich habe Evelyns Musik immer geliebt, sie ist mit meinen Erinnerungen an die 80er Jahre verbunden."