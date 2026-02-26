Die Großbaustelle bei Pforzheim sorgt weiterhin für Stau-Rekorde auf der A 8. Die Liste der unfallreichsten Autobahnabschnitte führt sie jedoch nicht an – im Gegenteil.

Seit Jahren wird der Abschnitt der Autobahn mit der Nummer 8 bei Pforzheim seinem Ruf als Stau-Hotspot gerecht. Die dortige Megabaustelle, gemeinhin auch als Enztalquerung bekannt, bremst seit dem Baustart im Oktober 2021 den Verkehr auf dem Streckenabschnitt ordentlich aus. Kein Wunder also, dass dieser Teil der A 8 die Stau-Statistiken für Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren zuverlässig anführte – mit Abstand.

Daran änderte sich auch 2025 nichts. Das geht aus Daten hervor, die jüngst vom Automobilclub ADAC veröffentlicht wurden. Insgesamt 5380 Stunden verbrachten die Autofahrer demnach in diesem Zeitraum zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd in beiden Fahrtrichtungen im Stau. Zum Vergleich: 2024 waren es noch 240 Stunden weniger.

Die A 8 bei Pforzheim führt das Stauranking auch 2025 an

Die am meisten belastete Teilstrecke des langen Baustellenabschnitts ist dabei jene zwischen Pforzheim-Ost und Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe. Allein dort zählte der ADAC 2476 Staustunden für 2025. Dass die große Baustelle bei Pforzheim den Verkehr derart zum Stocken bringt, mag auch mitverantwortlich dafür sein, dass die Strecke zwischen Karlsruhe und Stuttgart mit insgesamt 9022 Stunden Dauer und 13 425 Kilometern Länge das Ranking der staureichsten Autobahnabschnitte im Ländle weiterhin anführt. Insgesamt ist die A 8 in Baden-Württemberg ohnehin die Autobahn, die von Stau am meisten geplagt ist.

Aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels: 2027 soll die Megabaustelle bei Pforzheim abgeschlossen werden, auch wenn das ein Jahr später ist als geplant. Gerade wird dort die Autobahn von zwei auf drei Fahrspuren je Fahrtrichtung ausgebaut. Dass das Projekt so aufwendig ist, hat auch damit zu tun, dass mehrere Brücken gegen breitere Neubauten ausgetauscht werden mussten. Außerdem wird ein nicht unerheblicher Teil der Strecke für mehr Verkehrssicherheit um einige Meter tiefer gelegt und überdeckelt. 1,1 Millionen Kubikmeter Gestein und Erde mussten dafür bewegt werden.

A 8 bei Pforzheim: Eine Fahrbahn ist schon fertig

Einen großen Meilenstein hat das Großprojekt, das von der Autobahn GmbH Südwest verantwortet wird, Anfang des Jahres erreicht. Denn seitdem fließt der Verkehr über die neu fertiggestellte Fahrbahn in Richtung Stuttgart. Damit konnten auch die Arbeiten an der zweiten Fahrbahn in Richtung Karlsruhe beginnen.

Gewohntes Bild auf der A8 bei Pforzheim. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Trotzdem: Bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2027 wird der Verkehr bei Pforzheim weiterhin über zwei Spuren pro Fahrtrichtung geführt. Diese verengte Situation ist es auch, die den Verkehr hier regelmäßig stocken lässt.

Wie die Bauarbeiten die Zahl der Unfälle beeinflussen

Die Enztalquerung bei Pforzheim mag zwar die Stau-Rangliste anführen. Geht es aber um Unfälle, ist der A-8-Abschnitt entlang der Baustelle unauffällig. Durch die verringerte Geschwindigkeit und die vielen Staus kam es seit Beginn der Bauarbeiten im Oktober 2021 auf der Strecke zwischen Pforzheim-Nord und Süd sogar zu weitaus weniger Unfällen mit Schwerverletzten als zuvor. Das zeigt der Vergleich mit dem Zeitraum zwischen 2016 und 2020.

Stattdessen auf Platz eins der unfallreichsten Straßen in Baden-Württemberg ist ein Autobahnabschnitt gelangt, der gar nicht weit von der Enztalquerung entfernt ist: Rund um das Leonberger Dreieck, wo A 8 und A 81 aufeinandertreffen, kracht es laut einer Studie der Allianz Direct Versicherung besonders häufig. Die Auswertung basiert auf Zahlen des Statistischen Bundesamts. Im Jahr 2024 passierten hier demnach 43 Unfälle, bei 40 davon wurden Menschen schwer verletzt.

Viele Unfälle passieren rund um Leonberg

Auf Platz zwei bei der Unfallhäufigkeit folgt gleich ein weiterer Autobahnabschnitt bei Leonberg, nämlich jener auf der A 8 zwischen Leonberg und Kreuz Stuttgart. Allerdings gilt es auch hier, diese Zahlen in Relation zu sehen: Denn die Autobahn in diesem Bereich ist eine der meistbefahrenen Strecken des Landes.