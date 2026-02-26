Die Großbaustelle bei Pforzheim sorgt weiterhin für Stau-Rekorde auf der A 8. Die Liste der unfallreichsten Autobahnabschnitte führt sie jedoch nicht an – im Gegenteil.
Seit Jahren wird der Abschnitt der Autobahn mit der Nummer 8 bei Pforzheim seinem Ruf als Stau-Hotspot gerecht. Die dortige Megabaustelle, gemeinhin auch als Enztalquerung bekannt, bremst seit dem Baustart im Oktober 2021 den Verkehr auf dem Streckenabschnitt ordentlich aus. Kein Wunder also, dass dieser Teil der A 8 die Stau-Statistiken für Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren zuverlässig anführte – mit Abstand.