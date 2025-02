Mega-Reunion in Birmingham: Ozzy Osbourne kündigt letztes Black-Sabbath-Konzert an

Der "Prince of Darkness" plant einen würdigen Abschied von der Bühne: Ozzy Osbourne (76) hat sein letztes Konzert angekündigt. Wie der Sänger auf der offiziellen Instagram-Seite seiner Band Black Sabbath mitteilte, wird er am 5. Juli ein finales Mal in seiner Heimatstadt Birmingham auftreten. Das Event mit dem Titel "Back to the Beginning" im Fußballstadion Villa Park gilt bereits jetzt als "größte Heavy-Metal-Show aller Zeiten".

Für das Konzert kommt die Original-Besetzung von Black Sabbath erstmals seit 20 Jahren wieder zusammen. Neben Osbourne werden auch Geezer Butler (75), Tony Iommi (76) und Bill Ward (76) auf der Bühne stehen. Der 76-jährige Osbourne, der 2020 seine Parkinson-Erkrankung öffentlich machte, wird zunächst ein Solo-Set spielen, bevor die Reunion erfolgt.

Star-gespicktes Line-up für den guten Zweck

Die Liste der Gaststars liest sich wie das "Who is Who" der Metal-Szene: Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains und viele weitere Bands werden auftreten. Auch Musiker berühmter Bands wie Slash (59, Guns N' Roses), Tom Morello (60, Rage against the Machine), Billy Corgan (57, Smashing Pumpkins), Jonathan Davis (54, Korn), David Draiman (51, Disturbed) oder Fred Durst (54, Limp Bizkit) haben ihre Einzelteilnahme zugesagt. "Birmingham ist die wahre Heimat des Metal", erklärte Osbourne. "Wie gesegnet bin ich, dass ich das mit der Hilfe von Menschen tun kann, die ich liebe."

Die Einnahmen des Konzerts gehen zu gleichen Teilen an die Organisationen Cure Parkinson's, das Birmingham Children's Hospital und das Acorn Children's Hospice. Tom Morello, Gitarrist von Rage Against the Machine und musikalischer Direktor der Show, bezeichnete das Event als "größte Heavy-Metal-Show aller Zeiten", womit er allem Anschein nach Recht behalten wird.

Kampf gegen die Krankheit

Trotz seiner Parkinson-Erkrankung zeigt sich Osbourne kämpferisch. "Das Einzige, was mich daran erinnert, dass ich älter werde, sind die Dinge, die nicht mehr funktionieren", sagte er laut "The Sun" 2022. "Aber ich fühle mich im Herzen immer noch jung." Er sei fest entschlossen, wieder auf der Bühne zu stehen, "selbst wenn ich an ein Brett genagelt und hineingerollt werden muss". Der Vorverkauf für das historische Konzert startet am 14. Februar um 10 Uhr britischer Zeit über LiveNation.co.uk.