Mega-Rechner für Europa: Minus 273 Grad für Europas Sprung in Quantencomputer-Zukunft

Ein neuer Quantencomputer in Garching soll Europas Spitzenposition in der Technologie sichern. Was das System mit mehr als 50 Qubits leisten kann und welche Pläne es für die Zukunft gibt.
München - Die Quantentechnologie als Schlüsseltechnologie der Zukunft kommt in Deutschland einen wichtigen Schritt voran. Am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Garching bei München ist ein neuartiger Quantencomputer offiziell in Betrieb genommen worden. Es sei ein Startschuss für die Reise in unbekannte Dimensionen, hieß es.