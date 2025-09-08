Mega-Projekt an der Ostküste: Australien schafft riesigen Nationalpark für Tausende Koalas

Nach verheerenden Buschfeuern und Lebensraumverlust setzt Australien auf Schutz: Ein riesiger Nationalpark soll Tausenden Koalas eine Zukunft bieten. Auch 100 weitere bedrohte Arten profitieren.
Sydney - Australiens bekannteste Baumbewohner bekommen ein riesiges neues Zuhause: Der "Great Koala Nationalpark" in New South Wales schützt künftig rund 12.000 Koalas vor Abholzung und Lebensraumverlust. Zwischen Coffs Harbour und Kempsey an der Ostküste können die drolligen Beuteltiere dann sicher und ungestört von Ast zu Ast klettern – ein echtes Paradies für die ikonische, aber bedrohte Art.