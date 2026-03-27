Mega-Leitungsprojekt: 53-Tonnen-Bauteil versinkt bei Waiblingen in der Rems

Nach monatelanger Wartezeit ist es endlich so weit: Die Erdgas-Pipeline quert jetzt die Rems in Waiblingen. Wir waren dabei, als der riesige Düker in der Rems versenkt wurde.
Zentimeter um Zentimeter senkt sich der 53-Tonnen-Koloss nach unten, Richtung Wasser. Jetzt ist Präzisionsarbeit gefragt: An jedem Ende des riesigen Bauteils dirigieren Männer seinen Weg nach unten, indem sie an filigran wirkenden Seilen ziehen. Endlich ist es so weit: Das Mega-Rohr berührt das Wasser, sinkt immer tiefer und kommt schließlich zum Liegen.