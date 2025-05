Mega-Deal: Hailey Bieber verkauft ihre Beauty-Marke für eine Milliarde Dollar

1 Model Hailey Bieber wird mit dem Verkauf zur Milliardärin. Foto: imago/UPI Photo / JOHN ANGELILLO

Hailey Bieber hat ihre Beauty-Marke Rhode für eine Milliarde Dollar an e.l.f. Beauty verkauft. Die erst 2022 gegründete Firma wird damit zu einem der größten Celebrity-Deals aller Zeiten.











Was als kleines Beauty-Experiment begann, wird nun zu einem der spektakulärsten Geschäftsdeals Hollywoods: Hailey Bieber (28) hat ihre Hautpflege-Marke Rhode für die astronomische Summe von einer Milliarde US-Dollar an e.l.f. Beauty verkauft. Laut dem "Hollywood Reporter" gab e.l.f. Beauty am Mittwoch den Erwerb der erst 2022 gegründeten Marke bekannt.