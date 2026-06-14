Im Ludwigsburger Neubaugebiet Fuchshof beginnt der erste Bauträger mit der Errichtung von insgesamt fünf Mehrfamilienhäusern. Das Unternehmen setzt dabei auf eine spezielle Bauweise.

Es ist das aktuell größte Neubaugebiet in Ludwigsburg, wahrscheinlich sogar im ganzen Landkreis: auf einer Fläche von rund neun Hektar soll im Gebiet Fuchshof Wohnraum für rund 1300 Frauen, Kinder und Männer entstehen. Ein nicht unwesentlicher Teil davon wird im Quartier Amberblick ein Zuhause finden. Auf diesem Teilstück will das Unternehmen Bonava 91 Eigentumswohnungen errichten lassen. Bei dem Vorhaben ist es nun in medias res gegangen. Am 8. Juni haben die Arbeiten begonnen, womit Bonava eine Pionierrolle einnimmt. Es ist der erste Bauträger, der die Bagger im Fuchshof anrücken lässt.

Die 91 Wohnungen haben zwischen zwei und vier Zimmer und sollen über fünf Mehrfamilienhäuser verteilt entstehen. Die kleinsten Wohnungen messen 50 Quadratmeter, das Maximum liegt bei 155 Quadratmetern. Eine erste Marge an Einheiten sei in den Verkauf gegangen, erklärt das Unternehmen. Die Preise dafür bewegen sich zwischen 310.000 und 750.000 Euro, wie der Homepage von Bonava zu entnehmen ist.

Eine Gewerbeeinheit ist auf dem Grundstück ebenfalls vorgesehen. Wer sich dort ansiedelt, steht aber laut dem bundesweit tätigen Projektentwickler noch nicht fest.

Hochbau soll im Sommer beginnen

Die Mehrfamilienhäuser sollen in Holzhybridbauweise entstehen. Foto: Bonava

Der weitere Zeitplan ist indes schon festgezurrt. Der symbolische Spatenstich soll am Donnerstag, 9. Juli, über die Bühne gehen. Von 16 bis 19 Uhr wird der offizielle Baustart gefeiert. Interessierte seien eingeladen, teilt Bonava mit. Mit dem Hochbau wolle man noch in diesem Sommer loslegen. Die ersten Wohnungen sollen dann voraussichtlich zwei Jahre später bezugsfertig sein.

„Amberblick ist für uns ein besonderes Vorhaben, da wir hier erstmals auf eine Holzhybridbauweise setzen“, erklärt die Projektleiterin Sabrina Dubronner. Besagter Ansatz gilt als nachhaltig im Vergleich zur konventionellen Bauweise. Holz wird dabei mit anderen Materialien kombiniert. Außerdem sollen Fassaden im Amberblick begrünt und Dächer bepflanzt werden. Beheizt werden die Wohnungen per Fernwärme. Überdies soll Solarstrom eingesetzt werden. Die Mehrfamilienhäuser werden auch über einen grünen Innenhof verfügen.

99 Stellplätze in der Tiefgarage

Verbunden sind die fünf Gebäude nach ihrer Fertigstellung über eine gemeinsame Tiefgarage. „Diese befindet sich unter den Häusern, so dass die Bewohner direkt von der Tiefgarage in ihre Wohnungen gelangen“, erklärt das Unternehmen. Es seien exakt 99 unterirdische Stellplätze geplant – also etwas mehr, als es Wohnungen geben wird. Im Straßenraum sind im ganzen Fuchshof keine Parkplätze geplant. Das soll die Aufenthaltsqualität verbessern und Raum für Grünflächen schaffen.

An die Kinder wurde in dem Neubaugebiet zwischen der Oststadt und Oßweil auch gedacht. Im Herzen des Areals entsteht auf 800 Quadratmetern ein Spielplatz mit einer Kletterlandschaft und einer drei Meter hohen Rutsche. Die Jüngeren haben die Möglichkeit, sich an einem Wasserspielbereich auszutoben. Die Anlage soll bereits ab dem Sommer von Mädchen und Jungs in Beschlag genommen werden können, hatte die Stadt Mitte Mai verkündet.

Deutlich länger wird es dauern, bis das Gebiet komplett aufgesiedelt ist. Aber die Ludwigsburger Baubürgermeisterin Andrea Schwarz ist froh, dass es nun zumindest in Sachen Hochbau bald einen entscheidenden Schritt vorangeht. „Der Wohnungsmangel ist eines der drängendsten sozialen Themen. Deshalb haben wir als Stadtverwaltung einen besonderen Fokus darauf und freuen uns über jede Wohnung, die neu entsteht“, wird Schwarz in einer Pressemitteilung von Bonava zitiert.