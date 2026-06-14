Im Ludwigsburger Neubaugebiet Fuchshof beginnt der erste Bauträger mit der Errichtung von insgesamt fünf Mehrfamilienhäusern. Das Unternehmen setzt dabei auf eine spezielle Bauweise.
Es ist das aktuell größte Neubaugebiet in Ludwigsburg, wahrscheinlich sogar im ganzen Landkreis: auf einer Fläche von rund neun Hektar soll im Gebiet Fuchshof Wohnraum für rund 1300 Frauen, Kinder und Männer entstehen. Ein nicht unwesentlicher Teil davon wird im Quartier Amberblick ein Zuhause finden. Auf diesem Teilstück will das Unternehmen Bonava 91 Eigentumswohnungen errichten lassen. Bei dem Vorhaben ist es nun in medias res gegangen. Am 8. Juni haben die Arbeiten begonnen, womit Bonava eine Pionierrolle einnimmt. Es ist der erste Bauträger, der die Bagger im Fuchshof anrücken lässt.