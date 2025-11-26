Meersburg am Bodensee: Polizei hat Verdächtigen nach Diebstählen in Kirchen

1 Nach Diebstählen in Kirchen am Bodensee hat die Polizei nun einen Verdächtigen. (Symbolbild) Foto: Felix Kästle/dpa/Felix Kästle

Heilig ist diesem Täter gar nichts: Ein Dieb bedient sich in Kirchen am Bodensee an Opferstöcken. Jetzt haben die Ermittler einen Verdächtigen identifiziert.











Link kopiert



Nach mehreren Diebstählen aus Kirchen am Bodensee haben die Ermittler einen Verdächtigen ausgemacht. Der Mann ist 36 Jahre alt und der Polizei einschlägig bekannt, kommt aus dem westlichen Bodenseekreis und wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen angezeigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er soll unter anderem im Spätsommer aus der Kirche Mariä Heimsuchung in Meersburg und der Klosterkirche Birnau Opferstöcke aufgebrochen und das Geld daraus gestohlen haben.