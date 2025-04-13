Meeresleuchten: Was das Meer zum Strahlen bringt

Jahrhundertelang rätselten Seefahrer über geisterhafte Leuchterscheinungen, die aus der Tiefe des Ozeans zu kommen scheinen. Das nächtliche grünlich-blaue Meeresleuchten kommt weltweit vor. Doch wer ist dafür verantwortlich? Und welche biochemischen Prozesse laufen dabei ab?
Aristoteles, Shakespeare, Darwin und Jules Verne haben das faszinierende Phänomen beschrieben: In aufgewühltem Wasser verursachen bestimmte Einzeller ein nächtliches Meeresleuchten – etwa in brechenden Wellen oder in Bugwellen von Schiffen. Forscher haben herausgefunden, dass die Deformierung der Zellwand winziger Organismen, die im Innern eine Kettenreaktion anstößt, dafür verantwortlich ist.