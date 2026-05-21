Die Kassenärztliche Vereinigung will die Bereitschaftszeiten in Leonberg drastisch reduzieren, sieht aber die Patientenversorgung nicht gefährdet. Es gebe ja auch Telefon und Internet.
Wer im Raum Leonberg sich künftig am Wochenende oder am Abend unwohl fühlt, ein Gebrechen hat oder dringend ein Rezept braucht, dürfte ein Problem bekommen. Denn die Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis im Leonberger Krankenhaus, nicht zu verwechseln mit der zentralen Notaufnahme, sollen von Juli an kräftig eingedampft werden.