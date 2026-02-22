Medizinskandal: Der Tod von Domenico wühlt ganz Italien auf

Zweijähriger stirbt nach misslungener Herztransplantation in Neapel. Der Junge wird Opfer haarsträubender medizinischer Fehler.
Als in den frühen Morgenstunden des Samstags alle lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet wurden und Domenico tot war, brachen in der Intensivstation des Monaldi-Krankenhauses alle Anwesenden in Tränen aus: Mutter Patrizia, das Ärzteteam, die Pflegerinnen und Pfleger und auch Neapels Erzbischof und Kardinal Domenico Battaglia, der dem Zweieinhalbjährigen zuvor noch die Krankensalbung gespendet hatte. Kurz darauf ließ der Klinik-Priester, Don Alfredo Tortorella, innerhalb und auch außerhalb des Spitals über Lautsprecher das Ave Maria von Schubert abspielen.