1 Die "Crew 11" war vorzeitig zurück zur Erde geholt worden. (Archivfoto) Foto: John Raoux/AP/dpa

Im Januar holte die Nasa erstmals in der ISS-Geschichte eine Crew wegen eines medizinischen Problems zurück. Aus Privatsphäre-Gründen blieben Infos rar. Jetzt identifiziert sich der Astronaut.











Washington - Nach der ersten vorzeitigen Rückholaktion wegen eines medizinischen Problems in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS hat sich der betroffene Astronaut erstmals identifiziert. Er sei es gewesen, dessen medizinisches Problem die Rückholaktion veranlasst habe, ließ US-Astronaut Mike Fincke über die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilen. Für den 58-jährigen erfahrenen Astronauten war es bereits der vierte Raumflug gewesen.