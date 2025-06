Medizinischer Zwischenfall auf Bühne: Ronnie McDowell: Schlaganfall auf der Bühne?

Country-Sänger Ronnie McDowell musste am vergangenen Wochenende seinen Auftritt beim Summer Solstice Music Festival in Oley, Pennsylvania, vorzeitig beenden und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der 75-Jährige hatte während seines Sets am Samstag, 21. Juni, begonnen, undeutlich zu sprechen.

Wie das Nashville-basierte Nachrichtenportal WKRN berichtete, bemerkte McDowells Tourmanager bereits in den ersten Songs, dass der Sänger anfing zu lallen und "keinen Sinn mehr machte". Nach drei bis vier Liedern stoppte der Tourmanager die Show und nahm McDowell zur Seite, um nachzufragen, wie er sich fühle.

Befürchtung eines Schlaganfalls

Auf die Frage, ob es ihm gut gehe, antwortete McDowell zufolge mit "Nein" und äußerte die Sorge, einen Schlaganfall erlitten zu haben. Daraufhin wurde der Musiker umgehend ins Krankenhaus gebracht.



Am Sonntag meldete sich McDowells Sohn Tyler Dean mit einem ersten Update auf Facebook: Er sei in Pennsylvania angekommen und befinde sich zusammen mit seinem Bruder Ronnie Dean im Krankenhauszimmer des Vaters. "Er spricht mit uns, und wir warten darauf, das MRT zu machen", berichtete er.

Gute Nachrichten kamen schließlich am Montag: "Ich habe Papa im Auto und wir sind auf dem Heimweg!", verkündete Tyler Dean McDowell auf Facebook. Er kündigte an, dass er oder sein Bruder bald weitere Informationen über den Gesundheitszustand ihres Vaters teilen würden.

Erfolgreiche Country-Karriere

Ronnie McDowell wurde Ende der 1970er Jahre mit seinem Song "The King is Gone" bekannt, einer Hommage an Elvis Presley. Zu seinen größten Hits zählen "Older Women", "You're Gonna Ruin My Bad Reputation" und "All Tied Up". Zuletzt war der 75-Jährige noch 2023 auf Dolly Partons Album "Rockstar" zu hören, wo er bei dem Song "I Dreamed About Elvis" mitwirkte.