Medizinischer Notfall vor einem Jahr: Schlaganfall war für Queen-Star Brian May ein Weckruf

Der Queen-Gitarrist Brian May erlitt im September 2024 einen Schlaganfall und verlor vorübergehend die Kontrolle über seinen linken Arm. Seitdem hat der 77-Jährige sein Leben verändert.
Es hätte schlimm ausgehen können: Im September 2024 erlitt Brian May (77) einen Schlaganfall. Der legendäre Queen-Gitarrist verlor von einem Moment auf den anderen die Kontrolle über seinen linken Arm. Jetzt, gut ein Jahr später, sprach der 77-Jährige in der ITV-Sendung "Love Your Weekend with Alan Titchmarsh" ausführlicher über den Vorfall, wie unter anderem "Mirror" berichtet.