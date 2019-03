Medizinischer Notfall in Benningen

1 Auf der Trollinger Straße in Benningen ereignete sich ein gefährlicher Unfall. Foto: dpa

Dramatische Szenen im Kreis Ludwigsburg: Wegen eines medizinischen Notfalls kommt ein Mazda-Fahrer von der Straße ab – und fährt auf einen Abhang zu.

Benningen am Neckar - Infolge eines medizinischen Notfalls ist ein 52-Jähriger in Benningen am Neckar (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Auto von der Trollingerstraße abgekommen.

Daraufhin hat er mit seinem Mazda am Samstagvormittag einen Zaun durchbrochen, mehrere Bäume gestreift und kam erst kurz vor einem etwa fünf Meter tiefen Abhang zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Nähere Angaben zum medizinischen Notfall konnten die Beamten zunächst nicht machen.

Der 52-Jährige und seine 50-jährige Beifahrerin konnten das Auto unverletzt verlassen. Zur medizinischen Versorgung wurde eine Rettungswagenbesatzung an die Unfallstelle beordert. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Fahrzeug den Abhang hinunter rutschte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.